Hızır duası nasıl okunur? Hızır duası nedir, ne zaman okunur? (Hıdırellez duası)

Toplumun birçok kesimi tarafından manevi bir destek kaynağı olarak görülen Hızır duası, hem bireysel olarak okunabiliyor hem de topluca yapılan ritüellerde yer alabiliyor. Bu noktada "Hızır duası nasıl yapılır?" ve "Hızır duası ne zaman okunmalı?" gibi sorular merak konusu oluyor. Peki, Hızır duası nasıl okunur? Hızır duası nedir, ne zaman okunur?İştedetaylar...

HIZIR DUASI NASIL OKUNUR?

Hızır duası, genellikle Hızır Aleyhisselam'ın Allah'ın izniyle yardım eden, yol gösteren ve zor anlarda ortaya çıkan bir veli olduğuna inanılarak okunur. Bu dua, niyet ederek, kalpten gelen bir sesle ve içtenlikle okunmalıdır. İşte en yaygın bilinen Hızır duası örneği:

"Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hızır, Ya Hızır, Ya Hızır! Allah'ın izniyle bana da yetiş! Darda olanın yardımcısı, çaresizin umudu sensin. Allah'ın sevgili kulusun. Sana sığınıyor, senden medet umuyorum. Allah'ım, Hızır'ı bana yardımcı kıl. Senden başka güç yoktur. Amin."

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HIDIRELLEZ GECESİ NE YAPILIR?

Hıdırellez gecesi dilekler, küçük kağıtlara yazılarak gül ağacının altına gömülür veya bir kumaş parçasına sarılarak sabaha kadar dışarıda bırakılır. İnanca göre, bu dilekler Hızır ile İlyas peygamberler tarafından görülür ve gerçekleşir.

Bir diğer gelenek ise ateşten atlamaktır. Kötü enerjilerden arınmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla yakılan ateşin üzerinden atlamak, Hıdırellez gecesinin en sembolik ritüellerinden biridir. Özellikle toplu kutlamalarda bu gelenek, eğlenceyle birleşerek coşkulu bir hal alır.

Niyet çizimi ya da baht açma adı verilen uygulamada ise kişiler, geceden hazırladıkları çizimlerde (ev, araba, bebek gibi) dileklerini simgeler. Bu çizimler sabah erkenden suya bırakılır ve gün doğumunda su kenarından alınarak dileklerin kabul olacağına inanılır.

Yiyecek paylaşımı da Hıdırellez gecesi yapılan önemli geleneklerdendir. Bolluk ve bereket dileğiyle yapılan yiyecekler, komşularla paylaşılır; böylece yeni yılın bereketle geçmesi umulur.

DİLEĞİNİ GÜL AĞACINA ASMAK CAİZ Mİ, GÜNAH MIDIR?

Eğer dilek dileme eylemi, doğrudan Allah'tan istemek yerine, dileğin bir nesne (örneğin gül ağacı) veya başka bir varlık aracılığıyla gerçekleşeceğine inanılarak yapılıyorsa bu durum dinen sakıncalıdır. "De ki: Allah'ım sen mülkün sahibi, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın, dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir, sen her şeye kadirsin. " (Âli İmran, 3/26)