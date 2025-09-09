Hikmet Çetin kimdir? Hikmet Çetin kaç yaşında, nereli?

Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri olan Hikmet Çetin, uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuş bir devlet adamıdır. Siyasi kariyeri boyunca hem bakanlık hem de uluslararası platformlarda önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Hikmet Çetin'in hayatı, çalışmaları ve görevleri, kamuoyunda sıkça merak edilmektedir. Hikmet Çetin ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

Hikmet Çetin, Türkiye siyasetinin deneyimli ve saygın isimlerinden biridir. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İktisat ve Maliye Bölümü'nde tamamladıktan sonra, kamu hizmetine Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak başladı. Bu dönemde ABD'de Williams College ve Stanford Üniversitesi'nde kalkınma ekonomisi ve planlama alanlarında eğitimler aldı.

Siyasete 1977 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak adım atan Çetin, 1978-1979 yıllarında Bülent Ecevit'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde başbakan yardımcısı ve devlet bakanı olarak görev yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından partisi kapatılan Çetin, 1987 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den Diyarbakır milletvekili seçilerek siyasete döndü ve parti içinde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

1991 yılında Gaziantep milletvekili olarak yeniden meclise giren Çetin, Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde dışişleri bakanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde Türkiye'nin dış politikasında aktif rol oynadı. 1995 yılında CHP ile SHP'nin birleşmesiyle kurulan yeni CHP'de genel başkanlık görevine getirildi ancak bu görevini aynı yılın eylül ayına kadar sürdürdü. 1997'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Çetin, bu önemli görevi 1999 yılına kadar devam ettirdi.

Siyasi kariyerinin ardından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e dış politika alanında danışmanlık yaptı. 2003-2006 yılları arasında NATO'nun Afganistan'daki Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev yaptı. Ayrıca Mustafa Sarıgül'ün öncülüğünde kurulan Türkiye Değişim Hareketi'nde aktif rol aldı.

Hikmet Çetin, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Danışma Kurulu üyesi olarak akademik alanda da katkı sağlamaktadır. Hem devlet yönetiminde hem de uluslararası platformlarda edindiği deneyimle Türkiye'nin önemli siyasetçilerinden biri olarak anılmaktadır.

HİKMET ÇETİN KAÇ YAŞINDA?

1937 yılında doğan Hikmet Çetin, 2025 yılı itibarıyla 88 yaşına ulaşmıştır. Uzun yıllara yayılan siyasi kariyeri ve deneyimiyle Türkiye'nin önemli devlet adamlarından biri olarak tanınmaktadır.

HİKMET ÇETİN NERELİ?

Hikmet Çetin, 1937 yılında Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya gelmiştir. Köklü geçmişi ve bölgeyle olan bağları, hayatı boyunca izlerini taşımıştır.

HİKMET ÇETİN EVLİ Mİ?

Hikmet Çetin'in özel hayatıyla ilgili kamuoyunda bilinen bilgilere göre, evli olduğu bilinmektedir. Ancak, ailesi ve özel yaşamı hakkında detaylı bilgiler genellikle gizli tutulmaktadır.