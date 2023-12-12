TBMM Genel Kurulu'nda baygınlık geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Meclis'te bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Bitmez, kürsüde yere yığıldı. Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli ve Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir merak ediliyor. Genel Kurul'dan ambulansa taşındığı süre boyunca Bitmez'e kalp masajı yapıldı. Peki, Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Bitmez'in son durumu nedir?

Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli ve Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir sorularına yanıt aranıyor. TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaşarak yere düştü. Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

HASAN BİTMEZ KİMDİR?

1969 yılında Giresun/Alucra'da doğdu. İlkokulu İstanbul'da okuduktan sonra Gebze İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu ve El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde okudu.

Milli Gençlik Vakfının çeşitli kademelerinde görevlerde bulunduktan sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Kurucuları arasında yer aldığı GİLMDER [Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği]'in bir dönem başkanlığını yaptı. 2008-2010 yılları arasında yine kurucuları arasında yer aldığı IYFO'nun Genel Başkanlık görevini üstlendi.

Hasan Bitmez

2006-2010 yıllarında arasında IIFSO [International Islamic Federation of Student Organizations] Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığı görevlerini yaptı.

İnsani yardım çalışmaları çerçevesinde Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneğinin yardımlarını Endonezya, Çad, Kamerun, Nijerya, Sudan, Gana, Hindistan gibi muhtelif ülkelere ulaştırdı. Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatında başlayan siyasi çalışmalarına Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde devam etti.

Saadet Partisi Genel Merkezinde çeşitli kademelerde görevde bulunduktan sonra Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Genel Merkez Seçim Karargâh Başkanlığını üstlendi.

Halen Saadet Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi'dir. Evli ve bir çocuk babası olan Bitmez, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanıdır. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem Kocaeli Milletvekili seçilmiştir.

HASAN BİTMEZ'İN SON DURUMU NEDİR?

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın sonunda bir anda yere düştü. Bitmez, "Tarihin azabından kurtulsanız, Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız" ifadelerini kullandıktan sonra bayılırken, kafasını da kürsünün merdivenlerine vurduğu görüldü. Genel Kurul'dan ambulansa taşındığı süre boyunca Bitmez'e kalp masajı yapıldı.

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