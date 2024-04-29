Hangi ülkede İspanyolca konuşan sayısı daha fazladır? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu; Meksika, Arjantin, İspanya...

Türkiye'de heyecanla izlenen yarışma Kim Milyoner Olmak İster, her gün bir başka sorusu ile gündeme geliyor. Bu ekz soru İspanyolca oldu. Hangi ülkede en fazla İspanyolca konuşulduğu soruldu. Vatandaşlar sorunun yanıtını araştırıyor. Peki, hangi ülkede İspanyolca konuşan sayısı daha fazladır? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu; Meksika, Arjantin, İspanya... İşte ayrıntılar;

HANGİ ÜLKEDE İSPANYOLCA KONUŞAN SAYISI DAHA FAZLADIR?

Kim Milyoner Olmak İster programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerle buluşuyor. Programın son bölümünde 300 bin TL değerindeki bir soru şöyleydi: Hangi ülkede İspanyolca konuşan kişi sayısı daha fazladır? İşte şıklar ve yanıtı;

A) Meksika

B) ABD

C) Arjantin

D) İspanya

CEVAP = A

Meksika, İspanyolca konuşan kişi sayısının en fazla olduğu ülkelerden biridir ve İspanyolca Meksika'nın resmi dilidir. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri'nde İspanyolca konuşan nüfus, Meksika'dan sonra dünyanın en büyük İspanyolca konuşan nüfusuna sahiptir. Dolayısıyla, İspanyolca konuşan kişi sayısının daha fazla olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir.

İspanyolca, Amerika Birleşik Devletleri okullarında en çok okutulan yabancı dildir ve 41 milyon kişi tarafından ana dil olarak konuşulmakta olup 11 milyon kişi tarafından da akıcı olarak konuşulmaktadır. Resmi olmasa da, İspanyolcanın Amerika'nın New Mexico eyaletinde eğitim için özel bir statüsü vardır. Yaklaşık 60 milyon anadili ve ikinci dil konuşanı ile Amerika Birleşik Devletleri şu anda Meksika'dan sonra dünyanın en büyük İspanyolca konuşan nüfusuna sahiptir.