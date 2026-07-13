Amedspor'da deprem! Aldığı tüm tehditleri isim verip tek tek paylaştı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Amedspor, yeni sezon hazırlıkları sürerken büyük bir iç krizle sarsılıyor. Takımın kaptanlarından 28 yaşındaki Çekdar Orhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uzun ve çarpıcı bir açıklamayla kulüp yönetimine yönelik çok sert iddialarda bulundu.

ÇEKDAR ORHAN'DAN YÖNETİME ELEŞTİRİ

Aidiyet hissi nedeniyle geçmişte konfor alanını bırakıp 2. Lig'deki Amedspor'a döndüğünü ve bu süreçte ırkçılık dahil pek çok zorluğa göğüs gerdiğini belirten deneyimli futbolcu, şampiyonluk sonrası kendi kulübünde yalnızlaştırıldığını ve haksızlığa uğradığını öne sürdü.

"15-20 MİLYON LİRA GETİR, SERBEST KAL''

Kamuoyunda merak konusu olan "kampa neden katılmadığı" sorusuna açıklık getiren Çekdar Orhan, ''Hazırlık kampından yaklaşık bir hafta önce Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın beni arayarak kampa götürülmeyeceğimi ve kulüp bulmam gerektiğini iletti. Teknik kararlara saygı duyarım ancak yönetim tarzı kabul edilemezdi. Formumu korumak adına kampa katılmayı talep ettiğimde ise bana 'Kimseyi arama, yetki bende. Bize 15-20 milyon lira getir, o zaman serbestsin' denildi.'' dedi.

''SAHA KENARINDA OTURUR İDMANI İZLERSİN''

Yaşanan kriz üzerine diğer Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek’i aradığını belirten Orhan, ondan da "Beni bu işlere karıştırma, git derdini yönetime anlat" yanıtını aldığını iddia etti. Birçok yöneticiyle temas kurmasına rağmen kimsenin sorumluluk almadığını ve haftalarca belirsizlik içinde bırakıldığını ifade eden futbolcu, sonrasında ilk kampa çağrılsa da "Transfer olmazsan ağustosta Diyarbakır'da saha kenarında oturur, idmanı izlersin" şeklinde tehditvari bir yaklaşımla karşılaştığını ileri sürdü.

''KADINLARA DESTEK GOL SEVİNCİMDEN SONRA TAVIRLAR DEĞİŞTİ''

Çekdar Orhan, takımdan uzaklaştırılmak istenmesinin ardında sportif performansın dışında sebepler aradığını dile getirdi. Sezon içinde attığı bir golden sonra kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla yaptığı "saç örme" hareketinin bir dönüm noktası olduğunu savunan futbolcu, o günden sonra sistemli şekilde yalnızlaştırıldığını belirtti. Teknik direktörün kendisinden memnun olmasına rağmen idari baskılar nedeniyle forma şansı bulamadığını iddia eden Orhan, Kulüp Başkanı Nahit Eren’in devre arasında teknik direktöre "Çekdar'ı oynatma, yeni transferi oynat" baskısı yaptığını öne sürdü. Şampiyonluk yarışının zarar görmemesi adına takım arkadaşlarının ricasıyla bugüne kadar sustuğunu belirten deneyimli oyuncu, benzer haksızlıkların kaleci Veysel Sapan’a da yapıldığını sözlerine ekledi.

''SADECE BEN DEĞİLİM''

Kulübün zor anlarında taraftarı sakinleştirme görevinin kendisine verildiğini ancak bugün büyük bir vefasızlıkla karşılaştığını vurgulayan Çekdar Orhan, ''Bugün kapı dışarı edilmek istenen sadece ben değilim; bu kulübün harcını oluşturan aidiyet ve mücadele ruhudur. Bizi uzaklaştırabilirler ama bu ruhu taraftarın kalbinden sökemezler. Kulübün içini boşaltmak isteyenlere en güzel cevabı yine Amedspor taraftarı verecektir.'' yorumunda bulundu.