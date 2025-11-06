Haberler

Hakim ve Savcı Yardımcısı sınav başvuru ekranı: Adalet Bakanlığı sınav başvuruları ne zaman? Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır?

Güncelleme:
Adalet Bakanlığı'nın Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı için sınav başvuruları yaklaşıyor. Başvuru süreci, tarihleri ve başvuru şartlarına dair bilgiler açıklanmıştır. Peki, Adalet Bakanlığı sınav başvuruları ne zaman? Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? Hakim ve Savcı Yardımcısı sınav başvuru ekranı haberimizde!

Hakim ve Savcı Yardımcısı sınav başvuru ekranı, adayların başvurularını elektronik ortamda güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekleri bir platform olarak hizmet vermektedir. Peki, Adalet Bakanlığı sınav başvuruları ne zaman? Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? Hakim ve Savcı Yardımcısı sınav başvuru ekranı! Detaylar...

HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI SINAV BAŞVURU EKRANI

Başvuru ekranına erişim, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla sağlanmaktadır. Başvuru ekranı, kullanıcı dostu tasarımı ile adayların kişisel bilgilerini, eğitim durumlarını ve sınav tercihlerini eksiksiz olarak girmelerine olanak tanır. Başvuru sırasında adayların dikkat etmesi gereken en önemli husus, bilgilerin doğru ve güncel olmasıdır; yanlış veya eksik bilgiler sınav hak kaybına yol açabilir.

ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapılan başvurular ise adayların yüz yüze destek alarak işlemlerini tamamlamasına olanak tanır. Başvuru ekranı 2025-Adalet Bakanlığı sınavları için 4 Kasım 2025 günü saat 14.20'den itibaren erişime açılacaktır ve 11 Kasım 2025 tarihinde kapanacaktır.

ADALET BAKANLIĞI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-Adalet Bakanlığı Sınavları için başvurular, 4-11 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu sınavlar, Adli Yargı, İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat kategorilerini kapsamaktadır.

Başvuru süresi boyunca adaylar, başvuru ekranına giriş yaparak gerekli belgeleri yüklemeli ve sınav ücreti ödemesini tamamlamalıdır. Başvuru tarihleri kesin olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınavların uygulanacağı tarihler ise şu şekildedir:

1. Oturum (Genel Yetenek ve Genel Kültür / Ortak Alan Bilgisi Testi): 20 Aralık 2025, 10.15

Adayların sınav binalarına alınma işlemleri: 10.00'de tamamlanacak.

Saat 10.00'dan sonra bina girişine izin verilmeyecek.

2. Oturum (Adli Yargı Testi): 20 Aralık 2025, 14.45

Bina girişleri: 14.30'a kadar.

3. Oturum (Adli Yargı-Avukat Testi): 21 Aralık 2025, 10.15

Bina girişleri: 10.00'a kadar.

4. Oturum (İdari Yargı Testi): 21 Aralık 2025, 14.45

Bina girişleri: 14.30'a kadar.

Adayların sınav saatlerine ve bina giriş kurallarına uymaları, sınav sürecinin düzenli ilerlemesi açısından kritik önem taşımaktadır.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı başvurusu, adayların ÖSYM tarafından sağlanan elektronik başvuru platformu üzerinden yapılmaktadır. Başvuru adımları şu şekildedir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) veya Mobil Uygulama'ya giriş yapın.

Sınav başvuru formunu eksiksiz doldurun: Kişisel bilgiler, eğitim bilgileri ve iletişim bilgileri.

Gerekli belgeleri yükleyin: Mezuniyet belgeleri, kimlik fotokopisi vb.

Sınav ücretini ödeyin: Ödeme tamamlanmadan başvuru geçerli sayılmaz.

Başvuru onayını kontrol edin: Başvuru başarıyla tamamlandığında ekranda onay belgesi görüntülenir.

Başvuru sürecinde adaylar, başvuru tarihlerini kaçırmamalı ve belgelerin eksiksiz olduğundan emin olmalıdır. Yanlış veya eksik bilgiler nedeniyle yaşanacak sorunlar adayın sorumluluğundadır.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI NELER?

Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı için adayların 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu çerçevesinde belirlenen şartları taşımaları zorunludur:

TEMEL ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak.

Yaş kriteri:

Adli yargı ve idari yargı için 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve sonrası doğumlu).

Avukat kökenli adli yargı adayları için 45 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve sonrası doğumlu).

EĞİTİM ŞARTLARI

Adli Yargı ve Adli Yargı-Avukat adayları:

Hukuk fakültesi mezunu olmak veya yurt dışı hukuk fakültelerini bitirip Türkiye'deki denklik ve ek dersleri tamamlamış olmak.

Avukat adayları için en az üç yıl fiilen avukatlık yapmış olmak.

İdari Yargı adayları:

Hukuk fakültesi mezunu olmak veya Türkiye'de denkliği kabul edilen ilgili yabancı programlardan mezun olmak.

Hukuk dışı alanlardan başvuracak aday sayısı toplam aday sayısının %20'sini geçemez.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Eğitim
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
