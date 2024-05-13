Hakan Kurtaş kimdir? Hakan Kurtaş kaç yaşında, nereli? "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin Cem Murathan'ı kim?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle gündeme gelen Hakan Kurtaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Kurtaş, aşk hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Hakan Kurtaş kimdir? Hakan Kurtaş kaç yaşında, nereli?

HAKAN KURTAŞ KİMDİR?

Türk dizi ve sinema oyuncusu Hakan Kurtaş 7 Eylül 1988 tarihinde dünyaya geldi.

Lise hayatını Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kurtaş'ın annesi resim öğretmeni, babası çocuk doktoru. Annesi, Hakan 3 yaşındayken İktisat bölümünden mezun olup ardından tekrar sınava girerek resim öğretmenliğini de bitirmiştir. Kendisinden küçük 2 erkek kardeşi vardır. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol oynadı. Karikatürler çizer, müzikle uğraşır. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayınlanmıştır.

Tiyatro'ya orta okulda ilgi duymaya başlayan Kurtaş, Lisede bu işi yapmaya karar verir. 2010 yılında DOT Tiyatrosunun Punk Rock oyununda yer alır. Daha sonra, 2010-2011 yılları arasında ATV'de yayımlanan Ezel dizisinin final olan 71. bölümünde "Can Uçar" karakterini canlandırdı.