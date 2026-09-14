Hakan Fidan açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyareti için kritik görüşme

Hakan Fidan, iki günlük Suriye ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Şam'daki üst düzey temaslarda Suriye'nin geleceği ele alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyareti de görüşüldü.

ERDOĞAN'IN ŞAM ZİYARETİ MASADA

Hakan Fidan, ziyaretinin ilk gününde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Ardından Dışişleri Bakanı Şeybani ve İçişleri Bakanı Hattab ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması ile Suriye halkının huzur ve refaha kavuşması ele alındı. Fidan, temaslarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bölgemizin kritik günlerden geçtiği bir süreçte Suriye’ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizin ilk gününde Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildik, Dışişleri Bakanı Şeybani ve İçişleri Bakanı Hattab ile görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerde, Suriye’nin birlik ve bütünlüğünün korunması, Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Şam’a gerçekleştirecekleri ziyareti ele aldık."

TÜRKMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Fidan, Şam programının ikinci gününde Türkmenlerle görüştü. Türkmenlerin Suriye'deki konumuna ve ülkenin geleceğindeki rolüne dikkat çeken Fidan, açıklamasına şöyle devam etti: "Şam’daki programımızın ikinci gününde ise önce Türkmen kardeşlerimizle görüştük. Suriye’nin asli unsurlarından olan ve BAAS rejimine karşı verilen mücadelede en ön safta son derece önemli bir rol oynayan Türkmenler, Suriye’nin istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesine de büyük katkı vermekteler."

YILLAR SONRA YENİDEN ZİYARET ETTİ

Fidan, Şam'daki temasları sırasında İbnü'l-Arabi, Mevlana Halid-i Bağdadi ve Selahaddin Eyyubi'nin türbeleri ile Türk Hava Şehitliği ve Süleymaniye Külliyesi'ni de ziyaret etti. "Şam’da ayrıca ortak tarihimizin mirası olan İbnü’l-Arabi’nin, Mevlana Halid-i Bağdadi’nin ve Selahaddin Eyyubi’nin türbelerini, Türk Hava Şehitliğimizi ve Süleymaniye Külliyesi'ni seneler sonra tekrar ziyaret etme fırsatımız oldu."

"SURİYE'NİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

İki günlük temaslarının ardından Şam'daki gözlemlerini de aktaran Fidan, Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin süreceğini vurguladı: "İki günlük ziyaretimizde Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük. Suriye halkının kendi iradesiyle; tüm toplumsal kesimleri kucaklayan, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülke inşa ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Haberler.com