Haberler

Atina'nın skandal açıklamalarına Türkiye'den sert tepki

Atina'nın skandal açıklamalarına Türkiye'den sert tepki
Güncelleme:
+511 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan her 14 Eylül'de olduğu gibi bu yıl da düzenlenen etkinlerde Türkiye'yi soykırımla suçlayan skandal açıklamalar yaparken Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın bu dönemde Anadolu’da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz." denildi.

  • Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın 14 Eylül etkinliklerinde Türkiye'yi hedef alan iddialarını reddetti.
  • Yunanistan, Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca 1919-1922 yılları arasında Anadolu'da işlediği savaş suçlarını ve tazminat sorumluluğunu kabul etmiştir.
  • Türkiye, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet etti.

Yunanistan’ın 14 Eylül dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde Türkiye’yi hedef alan iddialarına Ankara’dan yanıt geldi. Yunan makamlarının Türkiye’yi asılsız suçlamalarla hedef almasına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, tarihi ve hukuki gerçeklerin saptırılamayacağını vurguladı.

TÜRKİYE, LOZAN'I HATIRLATTI

Açıklamada, Yunan ordusunun 1919-1922 yılları arasında Anadolu’da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Bakanlık, Yunanistan’ın işlediği bu savaş suçlarını ve doğan tazminat sorumluluğunu Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesi uyarınca resmen kabul etmiş bir ülke olduğunu belirterek atılan adımları kınadı.

"YUNANİSTAN'I CİDDİYETE DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz.

"YUNANİSTAN, ANADOLU'DA TOPLU KATLİAMLAR GERÇEKLEŞTİRDİ"

Bu vesileyle, Yunanistan’ın bu dönemde Anadolu’da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz."

Kaynak: Haberler.com
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

Vadi'nin senaristleri 2,5 saat ifade verdi! O soruyu yanıtsız bıraktı
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu

Koltuğuna talip biri var! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİlker Akyol:

Yunanların Mora isyanında katlettiği sivil Türklere ve Selanik deki katliamlarına neden değinilmiyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

Arda'yı açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü ölüm saçtı!

Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Kerem Aktürkoğlu'nun kader maçı

Ya herro ya merro! Kaderini bu akşam kendisi belirleyecek

Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü