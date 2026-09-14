Haberler

Caminin bağış kasasını devirdiler, ayakkabı çekeceğiyle para çalmaya çalıştılar

Caminin bağış kasasını devirdiler, ayakkabı çekeceğiyle para çalmaya çalıştılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane’de Kemaliye Camii’nde meydana gelen hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

Gümüşhane'de Kemaliye Camii'nde meydana gelen hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Gümüşhane merkez Kemaliye Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başka ilden geldikleri tespit edilen 18 yaş altı iki şahıs, cami çevresinde bir süre dolaşarak keşif yaptı.

Şahıslar daha sonra caminin camından içeri girerek bir süre ayakkabılarıyla dolaştı. Cami içerisinde sigara içip yemek yedikleri belirlenen şahısların, yedikleri yiyeceklerin çöplerini de cami içerisine attığı tespit edildi.

Bir süre sonra cami içerisinde bulunan bağış kasasına yönelen şahıslar, kasayı açamayınca devirmeye karar verdi. Kasayı devirdikleri sırada ise kasa şahıslardan birinin üzerine düştü.

Kasanın devrilmesinin ardından şahıslar, ayakkabı çekeceği kullanarak içerisindeki paraları almaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan iki şahıs, daha sonra hızla camiden ayrıldı.

Sabah namazı için camiye gelen din görevlilerinin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından camide inceleme yapıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık girişiminin iki erkek şahıs tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şahıslar, sabah saatlerinde il dışına çıkmak üzereyken Gümüşhane Otogarı'nda yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Olay anı ise caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

Vadi'nin senaristleri 2,5 saat ifade verdi! O soruyu yanıtsız bıraktı
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu

Koltuğuna talip biri var! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor

Tarihi kırılma! 3 ülke Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzayı attı
Kadının fotoğrafını montajlamıştı! Mahkeme beraat verdi, İstinaf müdahale etti, Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay, Instagram sapığı için son sözü söyledi
Suriye'de protestolar alevleniyor! Şara'nın fotoğrafını ezdiler

Protestolar alevlendi! Cumhurbaşkanının fotoğrafını böyle ezdiler
Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Kerem Aktürkoğlu'nun kader maçı

Ya herro ya merro! Kaderini bu akşam kendisi belirleyecek

Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler