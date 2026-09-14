Rojin Kabaiş’in babasından Bilal Erdoğan’a yardım çağrısı: İnşallah yargı işini yapar

Van’da 2024 yılında kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, Diyarbakır ziyareti sırasında Bilal Erdoğan’la bir araya geldi. Kızının ölümünün aydınlatılmasını isteyen Kabaiş, yaşadıkları sürecin kendilerine Tunceli’de şüpheli şekilde kaybolan Gülistan Doku’nun ailesinin yaşadıklarını hatırlattığını söyledi. Bilal Erdoğan ise Kabaiş’e, “Ateş düştüğü yeri yakar. İnşallah yargı işini yapar, hiç merak etmeyin” yanıtını verdi.

KIZININ ÖLÜMÜNÜN AYDINLATILMASINI İSTEDİ

Bilal Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti sırasında Ulu Cami’de karşılaşan Nizamettin Kabaiş, kızı Rojin’in ölümünün aydınlatılması için destek talebinde bulundu. Kabaiş, olayla ilgili yaşadıkları acıyı anlatırken soruşturmanın sonuçlanmasını istedi.

Kabaiş, “Çok acı çektik. Tunceli’de ne olduysa Van’da da o şekilde” diyerek Gülistan Doku’nun dosyasına gönderme yaptı.

BİLAL ERDOĞAN’DAN “YARGI” VURGUSU

Kabaiş’in yardım talebine Bilal Erdoğan ise “Ateş düştüğü yeri yakar. Allahualem. İnşallah yargı işini yapar, hiç merak etmeyin” şeklinde karşılık verdi.

Erdoğan’ın sözleri, ailenin kızlarının ölümüne ilişkin adalet beklentisinin ve soruşturmanın sonucunu takip edeceklerinin mesajı olarak değerlendirildi.

ROJİN KABAİŞ DOSYASINDA NE OLMUŞTU?

Van’da 2024 yılında kaybolan Rojin Kabaiş’in cansız bedeni daha sonra bulunmuştu. Ailesi, ölümün şüpheli olduğunu savunarak olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve kızlarının başına ne geldiğinin ortaya çıkarılmasını istiyor.