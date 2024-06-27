Hadise dizide mi oynayacak? Hadise'nin partneri kim? Dizi hangi kanalda yayınlanacak?

Başarılı şarkıcı Hadise, oyunculuk sektörüne atılıyor. Gain'de yayınlanacak Esas oğlan dizisiyle el sıkışan Hadise'nin partneri de yakışıklı oyuncu İlhan Şen oldu. Peki, Hadise dizide mi oynayacak? Hadise'nin partneri kim? Dizi hangi kanalda yayınlanacak?

HADİSE DİZİDE Mİ OYNAYACAK?

Şarkıları ve danslarıyla müzik piyasasını altüst eden Hadise, bu sefer de oyunculuk yapacak. Yakın arkadaşı Seda Bakan'la aynı dizide rol alacak olan Hadise, İlhan Şen ile partner oldu.

DİZİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturacağı Esas Oğlan dizisi, Gain'de yayınlanacak.

HADİSE'NİN PARTNERİ KİM OLACAK?

Temmuz ayının ikinci haftası çekimleri başlayacak olan dizide Hadise Ceren rolünü, İlhan Şen de Mert rolünü oynayacak. Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk'ün yazdığı dizinin çekimleri de İstanbul'da yapılacak. Romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizide rol alan Seda Bakan ise Selma karakterine hayat verecek.