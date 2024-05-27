Hacda işlenen suçlar ve cezaları neler? Hacda kurban kesmeden önce saç tıraşı olana ceza gerekir mi?

Hac ibadetinde belirlenen kurallar, herkesin eşit ve adil bir şekilde ibadetini gerçekleştirmesini sağlar. Bunlar, hacı adaylarının hakkını korumayı amaçlar. Uyulması gereken bu kurallar, ibadetin kutsal niteliğini korumak ve hacıların ibadetlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak açısından oldukça önemlidir. Hacda işlenen suçlar ve cezaları neler işte bilinmesi gerekenler…

HACDA İŞLENEN SUÇLAR VE CEZALARI NELER?

Hac sırasında işlenen suçlar ve cezaları hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşleri aşağıdaki gibidir:

Hacda kurban kesmeden önce saç tıraşı olana ceza gerekir mi?

Hac sırasında kurban kesmeden önce saç tıraşı olmak, ihramın çıkartılmasını gerektiren bir durumdur. Bu nedenle, saç tıraşı olmadan ihramdan çıkan kişinin bir ceza ödemesi gerekmez.

Umrenin tavaf ve sa'yini tamamlayan ancak henüz tıraş olup ihramdan çıkmadan önce cinsel ilişkide bulunan eşlere ne gerekir?

Umre sırasında tavaf ve sa'yini tamamlayan kişilerin ihramdan çıkmadan önce cinsel ilişkide bulunmaları, ihramın çıkartılmasını gerektiren bir durumdur. Bu kişiler, ihramın çıkartılmasının ardından bir sadaka vermelidir.

İhram yasaklarının ihlali sebebiyle verilmesi gereken sadakaların Harem dışında ödenmesi caiz midir?

İhram yasaklarını ihlal eden kişilerin vermesi gereken sadakaların Harem dışında ödenmesi caizdir. Ancak, bu sadakaların ihtiyaç sahiplerine verilmesi önemlidir.

HAC KEFARETLERİ NELERDİR?

Hac ve umredeki eksikliklerin ceza ve kefâretleri, ibadetlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi için önemlidir. İşte bazı hac ve umre eksiklikleri ve bu eksikliklerin ceza ve kefâretleri:

Haccın veya Umrenin Kazâ Edilmesini Gerektiren Eksiklikler:

Hac için ihrama girdikten sonra henüz Arafat vakfesini yapmadan önce cinsel ilişkide bulunmak: Bu durum haccı bozar ve kişi küçük baş hayvan (dem) kurban ederek ihramdan çıkar. Sonraki yıllarda bu haccını kaza etmesi gerekir.

Umre için ihrama girildikten sonra umre tavafının en az dört dolanımını yapmadan cinsel ilişkide bulunmak: Umre de bozulur ve tamamlandıktan sonra ihramdan çıkılır. Ayrıca umrenin yeni bir ihramla kaza edilmesi de gerekir.

Deve veya Sığır (Bedene) Gerektiren Eksiklikler:

Arafat'taki vakfeden sonra fakat tıraş olup ihramdan çıkmadan (ilk tehallül) önce cinsel ilişkide bulunmak.

Ziyaret tavafını cünüp olarak yapmak: Kadınların âdetli veya loğusa iken ziyaret tavafını yapmaları da aynı cezayı gerektirir.

Cünüp, abdestsiz, âdetli veya loğusa olarak yapılan tavafı abdestli olarak yeniden yapmamak.

Koyun veya Keçi Kesmeyi (Dem) Gerektiren Eksiklikler:

Umre veya kudûm tavafı gibi bir hac menâsikini ifa etmeden önce geri dönüp mîkâtte yeniden ihrama girilirse ceza düşer.

Sa'yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek veya özürsüz yürüyerek yapmamak.

Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terk etmek.

Şeytan taşlamayı hiç yapmamak veya bir günde atılması gereken taşların yarıdan çoğunu atmamak: Yarıdan çoğu atılmışsa, eksik bırakılan her bir taş için sadaka vermek gerekir.

Ziyaret veya umre tavafının son üç şavtını veya sadece birini yapmamak.

Afâkî olanların, vedâ tavafını veya bu tavafın en az dört şavtını yapmaması.

Bu bilgiler, hac ve umre ibadetlerini yerine getirirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır. Allah'a yakınlaşmak ve günahlarımızdan arınmak için bu ibadetleri doğru bir şekilde yerine getirmek önemlidir.