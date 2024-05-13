Haccın şartları ve rükünleri neler? Haccın sahih olmasının şartları

Hac, İslam dininin beş temel esasından biri olarak kabul edilir.Allah'ın davetine icabet edip rızasını kazanmak amacıyla gerçekleştirilir. Müminlerin kardeşlik ve eşitliğini temsil eder, ırk, renk, cinsiyet, dil, ülke ve kültür ayırımı yapmadan gerçekleştirilir. Hac, nefis terbiyesi, irade ve sabır eğitiminin yapıldığı bir ibadettir. Orada yapılan dualar ve tövbeler kabul görür, işlenen hatalardan arınarak hayata yeni bir canlılıkla dönülür.

HACCIN SAHİH OLMASININ ŞARTLARI NELER?

Hac ibadetinin şartları ve rükünleri aşağıdaki gibidir:

Hac İbadetinin Şartları

İslam Dinine İnanmak: Hac ibadeti, sadece Müslüman olanlar için geçerlidir.

Aklı Başında Olmak: Hac ibadeti, akıl sağlığı yerinde olan bireyler için farzdır.

Bulunulan Yerde Hacca Gidebilecek Mekân ve İmkanlara Sahip Olmak: Kişinin maddi ve fiziki olarak hac ibadetini gerçekleştirebilecek durumda olması gerekir.

Hac İbadetinin Rükünleri

İhram: Hac ibadetinin başlangıcı ihram adı verilen özel bir niyettir. İhram, Mekke'ye doğru yola çıkarken belirli duaların okunması ve belirli giysilerin giyilmesiyle gerçekleşir. Bu niyet ile ihrama giren kişi, birtakım yasaklara tabi olur ve ibadet süresince bu yasaklara uymak zorundadır.

Arafat Vakfesi: Hac ibadetinin en önemli rükünlerinden biri Arafat Vakfesi'dir. Zilhicce ayının 9. günü Arafat'ta toplanılır ve bu gün boyunca dualar edilir, ibadetler yapılır.

Tavaf: Hac ibadetinin bir diğer önemli rüknü Tavaf'tır. Kâbe'nin etrafında yedi defa dönülerek gerçekleştirilir.

Say: Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmektir. Bu, Hz. İsmail'in annesi Hacer'in su arayışını hatırlatır.

Kurban : Hac ibadetinin bir parçası olarak kurban kesmek de bir rükündür. Kurban, Allah'a yaklaşma niyetiyle kesilir ve eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

Bu unsurlar hac ibadetinin temel taşlarını oluşturur. İbadeti gerçekleştiren Müslümanlar, bu rükünleri yerine getirerek hac ibadetini tamamlarlar.

HAC KİMLERE FARZDIR?

Hac, İslam'ın beş temel esasından biri olup bedeni ve mali yönü olan bir ibadettir. Sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden haccetme imkanına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Hacca gitmek farz olan kişinin, bizzat haccını eda etmekle yükümlü olması için sağlıklı olması, tutukluluk veya yurt dışına çıkma yasağı gibi bir engelinin bulunmaması ve yolun güvenli olması gerekmektedir. Hac yolculuğuna katlanamayacak derecede hasta olanlar veya fiilen haccedemeyecek durumda olanlar, şartları oluştuğunda bizzat haccedebilirler veya kendi yerlerine bedel göndererek hac yaptırabilirler. Hacca yazılıp da kurada ismi çıkmayan veya yurt dışına çıkışla ilgili başka engellerden dolayı gidemeyen kişiler için bu da bir mazerettir.