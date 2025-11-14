Haberler

H3N2 virüsü Türkiye'de var mı? H3N2 virüsü Türkiye'de kaç kişide tespit edildi?

H3N2 virüsü Türkiye'de var mı? H3N2 virüsü Türkiye'de kaç kişide tespit edildi?
Güncelleme:
Türkiye'de H3N2 virüsü gündemdeki yerini koruyor. Yurt dışında hızlı şekilde yayılan ve mutasyona uğramış alt türü ile dikkat çeken H3N2'nin, ülke genelinde varlığı uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, H3N2 virüsü Türkiye'de var mı? H3N2 virüsü Türkiye'de kaç kişide tespit edildi?

H3N2 virüsü, özellikle yurt dışında artan vakalarla yeniden gündeme geldi. Türkiye'de resmi olarak net vaka sayıları paylaşılmasa da, uzmanlar virüsün olası yayılımını dikkatle izliyor. Grip sezonunun yaklaşmasıyla birlikte sağlık yetkilileri, özellikle risk grubundaki vatandaşları önlem almaya ve salgın belirtilerine karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

H3N2 VİRÜSÜ NEDİR?

H3N2, influenza A virüsünün insanlarda sık görülen suşlarından biridir. "H3" hemaglütinin, "N2" ise nöraminidaz protein tipini ifade eder. Mevsimsel grip vakalarının önemli nedenlerinden olan H3N2, özellikle yaşlı bireylerde ve kronik rahatsızlığı olanlarda daha ciddi seyredebilir.

2025 yılında dikkat çeken gelişme, H3N2'nin "subclade?K" adı verilen yeni bir alt türünün ortaya çıkması oldu. Bu varyant, yaz aylarında tespit edilip özellikle İngiltere, Kanada ve Japonya'da hızla yayıldı. Uzmanlar, alt türün bazı bölgelerde baskın hale geldiğini ve mevcut grip aşılarıyla tam olarak eşleşmeyebileceğini belirtiyor.

H3N2 VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Şu aşamada, H3N2 virüsü'nün Türkiye'de yaygın olarak tespit edildiğine dair resmî bir açıklama bulunmuyor. Ancak, yurt dışında bu varyantın hızlı yayıldığına dair uyarılar savunuluyor ve uzmanlar ülke içindeki olası vakalara karşı tetikte olunması gerektiğini vurguluyor.

H3N2 virüsü Türkiye'de var mı? H3N2 virüsü Türkiye'de kaç kişide tespit edildi?

H3N2 VİRÜSÜ TEHLİKELİ Mİ?

Yeni H3N2 alt türü, mutasyon sayısının artması nedeniyle sağlık açısından potansiyel risk oluşturuyor. Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi komplikasyonlar gelişebilir. İngiltere'de grip vakalarının geçen yıla göre üç kat artabileceği, Kanada'da virüsün diğer grip türlerinden daha ağır seyredebileceği ve Japonya'da olağandışı erken grip sezonunun başladığı bildiriliyor. Bu veriler, H3N2'nin "sadece mevsimsel grip" olarak hafife alınamayacağını gösteriyor.

H3N2 BELİRTİLERİ

Yeni alt türün spesifik klinik profili hâlâ sınırlı olsa da, klasik H3N2 enfeksiyonunda görülen başlıca belirtiler şunlar:

  • Yüksek ateş ve titreme
  • Baş, kas ve eklem ağrıları
  • Yorgunluk
  • Kuru veya balgamlı öksürük
  • Boğaz ağrısı
  • Burun tıkanıklığı veya akıntısı

Uzmanlar, mutasyonlar nedeniyle bazı vakalarda semptomların daha ağır seyredebileceğini ve risk grubundaki kişilerin hastaneye yatış ihtimalinin artabileceğini belirtiyor.

H3N2 BULAŞICI MI?

Yeni H3N2 alt türü bulaşıcıdır ve hızla yayılabiliyor. Mevcut mevsimsel grip aşılarıyla tam uyum göstermemesi, virüsün toplumda daha kolay yayılmasına zemin hazırlıyor. Bazı ülkelerde grip sezonu olağandan daha erken başladı, okullar ve kreşlerde kısmi kapanmalar yaşandı ve sürveyans eksiklikleri nedeniyle gerçek yayılımı izlemek zorlaşıyor.

Yeni H3N2, yalnızca bulaşıcı olmakla kalmayıp aynı zamanda hızla yayılan ve ciddi sağlık riskleri taşıyan bir alt tür olarak uzmanların dikkatini çekiyor.

