Gülşah Çomoğlu kimdir? Sorusu, Gülşah Çomoğlu hakkında merak edilmekte olan detayları araştıran kişiler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Gülşah Çomoğlu kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Gülşah Çomoğlu kimdir? Gülşah Çomoğlu kaç yaşında, nereli? Gülşah Çomoğlu hayatı ve biyografisi!

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Tiyatro ve dizi oyuncusu olarak tanınan Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun oldu. Eğitimi ve yeteneği sayesinde kısa sürede dikkat çeken oyuncu, birçok yapımda önemli rollerde yer aldı.

Gülşah Çomoğlu, kariyerine çeşitli tiyatro oyunlarında sahne alarak başladı. Rol aldığı tiyatro oyunları arasında "İki Efendinin Kuşağı", "Troyalı Kadınlar", "Kafatası", "Yeşil Kuş", "Tanrı", "Hürrem Sultan", "Camdan Kalp" ve "Venedik Taciri" gibi önemli eserler bulunmaktadır. Bu oyunlardaki performanslarıyla tiyatroseverlerin ve yapımcıların ilgisini çeken Çomoğlu, televizyon dünyasında da adını duyurmayı başardı.

Televizyon kariyerinde ilk büyük çıkışını, Fox TV'de yayınlanan günlük dizi "Unutma Beni" ile yaptı. Bu dizide canlandırdığı Asuman karakteri ile izleyicilerin beğenisini kazandı ve uzun süre bu projede yer aldı. Daha sonra "Aşkın Bedeli" adlı dizide oyunculuğa devam etti. Çomoğlu, "Yüksek Sosyete" dizisinde Begüm karakterine hayat vererek popülerliğini artırdı. Son olarak, "Kasaba Doktoru" dizisinde Bahar karakterini canlandırdı.

Gülşah Çomoğlu

Gülşah Çomoğlu, Pera adında iki yaşında bir kız çocuğu annesiydi. Oyuncunun ani ölümü sevenlerini derinden üzdü. Acı haberi, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Nursema karakterini canlandıran yakın arkadaşı Ceren Karakoç Instagram hesabından duyurdu. Karakoç, paylaşımında "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" ifadelerine yer verdi.

Gülşah Çomoğlu, aynı zamanda ünlü oyuncu İlayda Alişan'ın kuzeniydi. Alişan da Instagram üzerinden üzüntüsünü dile getirerek "Canım kuzenim Gülşah'ımı kaybettik. Çok çok çok üzgünüz. Cenazesi yarın (30 Mayıs) öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Hepimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.