Güllü'yü kızı mı öldürdü? Güllü'nün kızı kim?

Güllü'yü kızı mı öldürdü? Güllü'nün kızı kim?
Güncelleme:
İstanbul'daki eğlence mekanı sahibi Ferdi Aydın, Güllü'nün öldürüldüğünü iddia ederek kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında Yalova Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu; açıklamasında WhatsApp yazışmaları, ses ve video kayıtlarını delil olarak sunduğunu öne sürdü. Peki, Güllü'yü kızı mı öldürdü? Güllü'nün kızı kim?

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia eden Aydın, "Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim kemikleri parçalandı üzüldüm' demiş" diye konuştu. Güllü'yü kızı mı öldürdü? Güllü'nün kızı kim?

GÜLLÜ'YÜ KIZI MI ÖLDÜRDÜ?

26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Yanındaki 2 tanıkla birlikte geldiği adliyede, Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak gösterdi.

'TELEFON KAYITLARINDA İTİRAFI VAR'

Adliye çıkışı açıklama yapan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda, "Annemi öldürdüm" dediğini öne sürerek, şunları söyledi, "Ben ifademde bildiklerimi anlattım. Şimdi şahit arkadaşlar içeride, onlar ifadelerini verecek. Avukatlar nezdinde bildiğimiz her şeyi anlatacağız. Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. Onları da dosyaya koyduracağız şimdi. Tuğyan Hanımın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığını, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan Hanımın da videosu var. Tuğyan'ın, 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak, kayıtlara koyacağım. Şu anda içeride iki tane şahidimiz var. Bircan Hanım da Tuğyan Hanımın en yakınıdır. Başka tanıklar da gösterdim, gizli tanıklarımız da var. Bundan sonrası artık devletimizde. Kayıtlar, en yakınlarının ses kayıtlarıdır. Bütün Çınarcık, Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm' demiş."

Tuyan Ülkem, 26 Eylül 2025'te vefat eden sanatçı Güllü'nün kızıdır. Annesinin sahne hayatı boyunca yanında olmuş, medyaya zaman zaman yansıyan görüntülerde anne-kız yakınlığıyla dikkat çekmiştir. Çocukluğunda kameralardan uzak büyümeyi tercih eden Tuyan, sosyal medya paylaşımlarında da annesiyle bağını yansıtmıştır.

Tuyan Ülkem Kimdir?

1998 yılında dünyaya gelen Tuyan Ülkem, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Tuyan Ülkem, İstanbul'da doğup büyümüştür.

