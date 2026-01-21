Haberler

Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Van'ın Çatak ilçesinde kar altında kalan ev ve ahırlara vatandaşlar açtıkları kardan tünellerden geçerek gidiyor.

  • Çatak ilçesinde kar kalınlığı metreleri aştı ve tek katlı evler tamamen kar altında kaldı.
  • Vatandaşlar evlere ve ahırlara ulaşmak için kendi açtıkları kar tünellerini kullanıyor.
  • Çatak belediye ekipleri yolları açık tutmak için 7/24 çalışıyor.

Çatak'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı durma noktasına getirdi. İlçeye bağlı köylerde kar kalınlığı metreleri aşarken, tek katlı evler tamamen kar altında kaldı.

EVLERE KAR TÜNELLERİ İLE GİRİLİYOR

Karın boyu aşmasıyla birlikte evlere girişler, vatandaşların kendi imkânlarıyla açtığı kar tünelleriyle sağlanıyor. Çatak ilçe merkezine bağlı Elmacı köyünde yaşayan Reyhan Tuci, yoğun kar nedeniyle evine ve ahırına ulaşabilmek için kazarak açtıkları tünelleri kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hayvanlarına yem taşımak için kar tünelinden geçerek ahıra ulaştıklarını belirten Tuci, yaşadıkları zorluklara rağmen hayvancılığı sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

KAR YAĞIŞI SÜRECEK

Bölgede kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Çatak belediye ekipleri de yollarını açık tutmak için 7/24 çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
