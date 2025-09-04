Google neden açılmıyor? Google ve YouTube sorunu nasıl çözülür?

Google hizmetlerinde meydana gelen erişim problemleri, dünya genelindeki milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Özellikle Youtube, Gmail ve Google Arama gibi temel servislerde yaşanan kesinti yaklaşık bir saat sürdü. Bu süre zarfında kullanıcılar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirirken, "Google çöktü mü?" sorusu kısa sürede en çok konuşulan başlıklardan biri hâline geldi.

GOOGLE NE ZAMAN DÜZELDİ?

Yaklaşık bir saat süren erişim sorununun ardından Google servisleri yeniden aktif hale geldi. Youtube, Gmail, Google Drive ve Google Arama gibi popüler platformlarda yaşanan bu aksaklık, kullanıcıların büyük ilgisini çekti. Özellikle Doğu Avrupa bölgelerinde belirgin olan kesinti süresince pek çok kullanıcı hizmetlere erişimde zorluk yaşadı. Sosyal medyada "Google çöktü mü?" sorusu kısa sürede trend olurken, teknik ekiplerin hızlı müdahalesiyle sorun çözüldü ve servisler sorunsuz biçimde kullanılmaya başlandı. Konuyla ilgili gelişmeler ve resmi bilgilendirmeler, kamuoyuna düzenli olarak aktarılmaya devam ediyor.

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELDİ?

Google servisleriyle birlikte YouTube platformunda da yaklaşık bir saat süren erişim problemleri yaşandı. Bu süre zarfında hem Google'ın temel hizmetlerine hem de YouTube'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar çeşitli sorunlarla karşılaştı ve platformlara erişimde kesintiler yaşandı. Kullanıcılar, sosyal medya üzerinden durumu yoğun şekilde paylaştı ve "Google çöktü mü?", "YouTube neden açılmıyor?" gibi sorular gündeme geldi. Ancak teknik ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yaşanan sorunlar kısa sürede giderildi. Şu anda hem Google hem de YouTube'a sorunsuz bir şekilde erişim sağlanabiliyor. Yetkililer, benzer kesintilerin önüne geçmek için altyapı çalışmalarının devam ettiğini ve kullanıcıların güncel bilgilendirmeleri takip etmelerini öneriyor. Gelişmeler oldukça resmi açıklamalar kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ?

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında Google servislerinde yaşanan erişim sorunlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuya ilişkin değerlendirmesinde Kırık, "Bazı Avrupa ülkelerinde, özellikle Bulgaristan başta olmak üzere ciddi bir erişim problemi yaşanıyor. Görünen o ki bölgesel bazlı bir altyapı sorunu söz konusu. Bu tür sorunlar genellikle kısa süreli ve geçici oluyor. Şu anda çok büyük bir krizden söz etmek mümkün değil. Ancak Google altyapısını kullanan diğer sistemlerde de benzer sıkıntılar yaşanabilir," şeklinde konuştu. Açıklamalar, sorunun bölgesel nitelikte olduğu ve global çapta bir çökme yaşanmadığı yönündeki görüşleri güçlendirdi.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN AÇIKLAMA YAPTI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Google'da yaşanan erişim sorununun ardından sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." ifadelerine yer verdi. Açıklama, dijital altyapıların dışa bağımlılığını azaltma hedefinin bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.

GOOGLE ERİŞİM SORUNUNU EN ÇOK YAŞAYAN ÜLKELER!

Erişim sorunu bildirilen ülkeler şu şekilde sıralandı:

Türkiye

Bulgaristan

Yunanistan

Gürcistan

Hırvatistan

Sırbistan

Romanya

Ermenistan

Hollanda

Almanya

Özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar, Google servislerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını bildirdi. Google, YouTube, Gmail ve diğer hizmetlerde yaşanan kesintilerin bölgesel altyapı sorunlarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.