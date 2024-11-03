Gemlik kaymakamı kim oldu? Yeni Gemlik kaymakamı Osman Aslan Canbaba kimdir?

Kaymakam atamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 121 ilçeye yeni kaymakam atandı. Peki, Gemlik kaymakamı kim oldu? Yeni Gemlik kaymakamı Osman Aslan Canbaba kimdir?

KAYMAKAM KİMDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır.

GEMLİK KAYMAKAMI KİM OLDU?

İşte yeni Gemlik Kaymakamı kararnamesi: