GELİNİM MUTFAKTA ŞAFAK AKKUŞ KİMDİR? Şafak kaç yaşında, nereli?

Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumu ve birincisi merak konusu oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda yarışmacıların hayatı da merak ediliyor. GELİNİM MUTFAKTA ŞAFAK AKKUŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA ŞAFAK AKKUŞ KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yeni gelin Şafak Akkuş altın yarışına başladı. Haftanın ilk günü maratona başlayan Gelinim Mutfakta yeni gelin Şafak Akkuş bilezikleri toplamaya geldi. 12 Şubat Pazartesi günü yayına giren Gelinim Mutfakta yarışında Şafak Akkuş 26 yaşında. Aydın'da yaşayan Şafak aslen Diyarbakırlı. 6 aylık evli olan Gelinim Mutfakta Şafak Akkuş Aydın'da yaşıyor. İç mekan tasarımcısı olan yeni gelin Şafak Akkuş oldukça maharetli. Güzelliğiyle dikkat çeken yeni gelin Şafak Akkuş izleyicinin dikkatini çekti.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.