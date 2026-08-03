Geleceğin uzmanlık alanları sağlık bilişiminden dijital rehabilitasyona uzanacak…

Yapay zekâ uygulamalarının sağlık alanındaki kullanımının hızla arttığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Karasakal, "Yapay zekâ destekli sistemler ve sağlık otomasyon teknolojileri, teknik sağlık personelinin rolünü ortadan kaldırmıyor; aksine onların görevlerini daha nitelikli ve daha stratejik hale getiriyor.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Karasakal, dijitalleşen sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli sağlık teknikerlerini yetiştirmek amacıyla yürütülen eğitim çalışmalarını değerlendirdi.

Temel görev, sektöre nitelikli sağlık profesyonelleri kazandırmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının artık yalnızca mesleki bilgi veren kurumlar olmadığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Karasakal, "SHMYO’nun temel görevi, öğrencilere bugünün sağlık uygulamalarını öğretmenin yanı sıra, geleceğin dijital sağlık ekosistemine de hazırlayarak sağlık sektörüne nitelikli sağlık profesyonelleri kazandırmaktır. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde dijital sağlık teknolojileriyle uygulamalı şekilde tanışmalarını önemsiyoruz." dedi.

Öğrencilerin yalnızca sınıf ortamında değil sektörün içinde de güncel teknolojilerle buluşturulduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Karasakal, "Gerek uygulamalı derslerimizde gerekse programlarımız özelinde öğrencilerimize yıl boyunca düzenlenen seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar, sektör buluşmaları ve teknik geziler aracılığıyla sağlık sektöründeki en güncel teknolojileri yerinde görme ve alanında öncü uzmanlarla bir araya gelme imkânı sunuyoruz. Böylece mezunlarımız, hızla dijitalleşen sağlık sektörüne teknolojiyi etkin kullanabilen, değişime uyum sağlayabilen ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen profesyonel sağlık teknikerleri olarak hazırlanmaktadır." diye konuştu.

Yapay zekâ sağlık çalışanının yerine değil, yanında yer alıyor

Yapay zekâ uygulamalarının sağlık alanındaki kullanımının hızla arttığını belirten Dr. Karasakal, "Yapay zekâ destekli sistemler ve sağlık otomasyon teknolojileri, teknik sağlık personelinin rolünü ortadan kaldırmıyor; aksine onların görevlerini daha nitelikli ve daha stratejik hale getiriyor. Yapay zekâyı, sağlık çalışanlarının yerine geçen bir teknoloji olarak görmemek gerekiyor, aksine karar verme süreçlerini destekleyen ve hizmet kalitesini artıran güçlü bir yardımcı, güçlü bir asistan olarak değerlendirmek gerekir." ifadesinde bulundu.

Elektronik sağlık kayıtlarından akıllı cihazlara birçok teknolojiyle eğitim!

SHMYO'da teorik bilginin uygulamayla desteklendiğini belirten Dr. Karasakal, "Eğitim sürecimizde öğrencilerimizin teorik bilgiyi güncel teknolojiyle bütünleştirmesine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda laboratuvarlarımızda bulunan modern cihazlar, ekipmanlar, simülasyon sistemleri ve dijital uygulamalar sayesinde öğrencilerimiz mesleklerini sahaya çıkmadan önce deneyimleme fırsatı buluyor." diye konuştu.

Geleceğin uzmanlık alanları sağlık bilişiminden dijital rehabilitasyona uzanacak

Sağlık sektöründe ön lisans mezunlarını bekleyen yeni uzmanlık alanlarına da değinen Karasakal, "Artık sağlık hizmetlerinde yalnızca klasik teknik becerilere sahip olmak yeterli değil; dijital teknolojileri kullanabilen, veriyi yorumlayabilen ve yeniliklere hızla uyum sağlayabilen sağlık profesyonellerine ihtiyaç duyuluyor. SHMYO olarak öğrencilerimizi bu sürece hazırlıyoruz. Önümüzdeki dönemde sağlık bilişimi, yapay zekâ destekli tanı ve karar destek sistemleri, uzaktan sağlık hizmetleri, büyük sağlık verisinin yönetimi, biyomedikal cihaz teknolojileri, akıllı laboratuvar sistemleri, dijital rehabilitasyon uygulamaları ve sürdürülebilir sağlık hizmetlerini destekleyen yeşil beceriler, sağlık teknikerleri açısından öne çıkan uzmanlık alanları olacaktır. Bu sebeple sahada görev alacak teknikerlerin dijital okur yazarlığa hâkim olması büyük önem kazanmaktadır." dedi.

Simülasyon teknolojileri güvenli öğrenme ortamı sağlıyor

Simülasyon laboratuvarlarının sağlık eğitimindeki önemine de değinen Karasakal, "Sağlık eğitiminde uygulama becerisi, teorik bilgi kadar önemlidir. Ancak hasta güvenliği ve etik ilkeler gereği öğrencilerin tüm mesleki becerileri doğrudan gerçek hastalar üzerinde öğrenmesi mümkün değildir. Bu noktada simülasyon imkanları, laboratuvarla yapılan vaka analiz uygulamaları ve bu süreçlerde kullanılan dijital eğitim teknolojileri, sağlık eğitiminin vazgeçilmez unsurları hâline gelmiştir.” ifadesinde bulundu.

Gerçek klinik ortamlarda deneyim…

Üsküdar Üniversitesi'nin güçlü eğitim altyapısına dikkat çeken Karasakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üsküdar Üniversitesi SHMYO olarak öğrencilerimize gerçek klinik ortamları en yakın şekilde deneyimleyebilecekleri modern eğitim altyapısı sunuyor. Laboratuvarlarımızda yüksek gerçeklik düzeyine sahip maketler ve eğitim sistemleri üzerinde acil müdahale, hasta değerlendirme, bakım uygulamaları ve klinik senaryolar güvenli bir ortamda tekrar tekrar uygulanabilmektedir. Böylece öğrencilerimiz hata yapma kaygısı yaşamadan deneyim kazanırken, özgüvenlerini ve mesleki becerilerini de geliştirmektedir. Bu teknolojiler sayesinde öğrenme süreci daha kalıcı, daha etkili ve daha öğrenci merkezli hâle gelmektedir."

"Öğrencilerimiz geleceğe güvenle hazırlanıyor"

Sağlık sektörünün istihdam açısından önemini vurgulayan Dr. Karasakal, "Sağlık sektörü, Türkiye'nin en dinamik ve istihdam potansiyeli en yüksek alanlarından biridir. Ancak günümüzde iş hayatında fark oluşturan unsur diploma sahibi olmanın yanında; güçlü uygulama becerilerine, teknolojik donanıma ve değişen sağlık sistemine uyum sağlayabilecek yetkinliklere sahip olmaktır." şeklinde konuştu.

38 programla eğitim verdiklerini hatırlatan Karasakal, "Üsküdar Üniversitesi SHMYO olarak 38 programımızla öğrencilerimize uygulama odaklı bir eğitim sunuyoruz. Güçlü laboratuvar altyapımız, simülasyon içeren eğitimimiz, güncel teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarımız, sektörle yürüttüğümüz iş birlikleri ve deneyimli akademik kadromuz sayesinde öğrencilerimiz daha eğitimleri devam ederken mesleklerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri uygulamalı olarak kazanıyor." şeklinde sözlerini tamamladı.