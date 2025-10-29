Haberler

Gebze'de bina neden çöktü? SON DAKİKA! Gebze'de çöken bina da ölen var mı, kaç kişi öldü?

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir binanın çökmesi, bölge halkını ve yetkilileri alarma geçirdi. Gebze'de bina neden çöktü sorusu, olayın ardından uzmanların incelemeleriyle yanıt aranan kritik bir konu haline geldi. Peki, Gebze'de bina neden çöktü? Gebze'de çöken bina da ölen var mı, kaç kişi öldü? Detaylar...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan 7 katlı bina çökmesi, bölgeyi yasa boğdu ve ülke genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Henüz çökmenin kesin nedeni netleşmezken, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için seferber oldu. Peki, Gebze'de bina neden çöktü? Gebze'de çöken bina da ölen var mı, kaç kişi öldü? İşte detaylar...

GEBZE'DE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen 7 katlı bina çökmesi, bölge halkını ve Türkiye genelini derinden sarstı. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde yaşanan olay, henüz kesin nedeni belirlenememiş olsa da, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla enkaz altında kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, canlı yayınlarda yaptığı açıklamada yıkımın nedenine dair kesin bir bilgi bulunmadığını belirtti. Vali Aktaş, "İlk önceliğimiz enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak. Binada yaşayanlar var ancak teyit edebildiğimiz 5 kişi bulunuyor. Elimizde tam veri yok" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, benzer çökme vakalarında altyapı sorunları, bina malzeme kalitesi, ruhsat uyumsuzlukları ve geçmişteki inşaat denetim eksikliklerinin etkili olabileceğini vurguluyor. Gebze'deki yıkımda da bu olasılıklar üzerinde duruluyor.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNADA ÖLEN VAR MI, KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Enkazdan gelen ilk haberler yürekleri dağladı. Kurtarma ekipleri, 12 yaşındaki Emir Bilir'in cansız bedenine ulaştı. Ardından bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Bu gelişmeler, bölge halkında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Enkaz altında halen Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ve çocukları Nisa (14) ile Dilara Bilir (18) bulunuyor. Kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler her bir enkaz parçasını titizlikle inceliyor ve arama köpekleriyle dinleme faaliyetleri sürdürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına 375 personel katılıyor ve olay yerinde itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri koordineli şekilde görev yapıyor. Kurtarma çalışmalarının önceliği, hayatta kalanları sağ salim enkazdan çıkarmak.

ENKAZ ALTINDAKİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Enkaz altında kalan aile bireylerinin kimlikleri de netleşti. 12 yaşındaki Emir Bilir ve bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kurtarma çalışmaları, Levent Bilir ve ailesi için yoğun bir şekilde sürüyor. Ailenin söz konusu dairede kiracı olarak yaşadığı bildirildi.

9 BİNA TEDBİREN MÜHÜRLENDİ

Yıkılan binanın çevresinde bulunan 9 bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Binalarda şu an için herhangi bir risk tespit edilmedi, tahliye tamamen tedbir amaçlı yapıldı" açıklamasını yaptı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gebze'deki yıkımda arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ekipler, enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için hassas ve detaylı bir çalışma yürütüyor. Arama köpekleri, dinleme cihazları ve özel ekipmanlarla enkaz taraması devam ediyor.

Çökme olayının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, ambulans ve AFAD personeli yönlendirildi. Ekipler, hayat kurtarma çalışmalarının yanı sıra, olası ikinci bir çökme riskine karşı da önlemler alıyor.

