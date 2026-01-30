Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

8 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza, TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sis ve yağış nedeniyle 1 otobüs, 1 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü.

2 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilirken otoyol trafiğe kapatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, TAG Otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde havanın sisli olması nedeniyle 10 aracın karıştığı trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır olmak üzere 10 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edilmiş, otoban jandarma ekipleri tarafından kaza bölgesi kordon altına alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın Gaziantep ve Nizip'te bulunan hastanelere sevki gerçekleşmektedir. Kazanın meydana geldiği yol trafiğe Şanlıurfa istikametinde kapalıdır. Trafik Doğu gişelerinden devlet kara yoluna verilmiştir. Yardım ekiplerimizin müdahaleleri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."