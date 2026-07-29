Ganire Paşayeva’nın mirası Loqos Kadın Uzun Ömürlülük Rezidansı’nda yaşatılıyor

Azerbaycan’ın unutulmaz devlet ve toplum insanı, milletvekili, yazar ve Türk dünyasının güçlü sesi Ganire Paşayeva’nın manevi mirasını yaşatmak amacıyla, kardeşi Klinik Psikolog Terane Paşayeva’nın girişimiyle Loqos Kadın Uzun Ömürlülük Rezidansı bünyesinde özel bir anı müzesi oluşturuldu.

Müzede Ganire Paşayeva’nın hayatına, mücadelesine ve hizmetlerine tanıklık eden kişisel eşyaları, kitapları, ödülleri, plaketleri, madalyaları ve özel arşivinden seçilen birçok eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

En dikkat çeken eserler arasında ise Türkiye’deki son resmi programından dönüşte yanında bulunan çantası, ceketi, gözlüğü, küpeleri, kişisel eşyaları ve kullandığı son uçak bileti yer alıyor. Bu özel hatıralar, ziyaretçilere Ganire Paşayeva’nın yaşamına dokunma ve onu daha yakından hissetme fırsatı sunuyor.

Klinik Psikolog Terane Paşayeva, müzeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ganire Hanım’ın hayatı insanlara hizmet etmekle geçti. Onun ismini, fikirlerini ve insanlığa bıraktığı değerleri gelecek nesillere aktarmayı en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu müze yalnızca eşyaların sergilendiği bir alan değil; onun düşüncelerinin, sevgisinin ve insanlara kattığı değerlerin yaşayacağı bir vefa mekânıdır.”

Paşayeva, müzenin zamanla daha da zenginleşeceğini belirterek, Ganire Paşayeva’ya ait fotoğraf, mektup, belge ve hatırası bulunan herkesi bu ortak hafızaya katkı sunmaya davet etti.

Loqos Kadın Uzun Ömürlülük Rezidansı Sorumlu Müdürü Vasıf Akifli ise rezidansın yalnızca bakım hizmeti sunan bir merkez olmadığını, aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışıyla kadınların fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen örnek bir yaşam merkezi olduğunu söyledi.

Akifli, rezidansta demans, Alzheimer ve Parkinson hastalarının yanı sıra ameliyat sonrası bakım sürecindeki kadınlara da profesyonel hizmet verildiğini belirterek, 24 saat sağlık desteği, psikolojik danışmanlık, fizyoterapi ve rehabilitasyon, kişiye özel beslenme programları, spor salonu, kapalı yüzme havuzu, kütüphane ve sosyal etkinliklerle bütüncül bir yaşam modeli sunduklarını ifade etti.

Ganire Paşayeva Müzesi’nin, yalnızca onun hatırasını yaşatan bir sergi alanı değil; aynı zamanda Türk dünyasına, eğitime, kadınların güçlenmesine ve insani değerlere adanmış örnek yaşamının gelecek nesillere aktarılacağı önemli bir kültür ve vefa merkezi olması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Platformu