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GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında?

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GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik hakkında merak edilenler gündemde. Reshad Strik kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile evlendi. Gündeme damga vuran bu olayla birlikte, pek çok kişi Gamze Özçelik'in evlendiğini ve eşi olarak Reshad Strik'in kim olduğunu merak etti. Gamze Özçelik'in eşi olan Reshad Strik, kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu da merak edilen konular arasındaydı. GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler.

GAMZE ÖZÇELİK'İN EŞİ RESHAD STRİK KİMDİR?

Reshad Strik, 22 Haziran 1981 tarihinde Avustralya'nın Canberra şehrinde Boşnak kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Central Coast bölgesinde büyüyen Strik, gençlik yıllarında sörf ve boks ile ilgilendi.

GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında?

Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katıldı ve mezun oldu. Oyunculuk kariyerine adım atan Strik, mezuniyetinin ardından "Blue Heelers" adlı bir televizyon dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında?

"Headland" dizisinde rol almasının ardından Reshad Strik, ABD'nin Los Angeles şehrine gitti. Amerika'da ilk olarak "Tepenin Gözleri 2" filminde, Amerikalı asker Mickey karakterini canlandırdı. Daha sonra ünlü şarkıcı Jessica Simpson'ın "A Public Affair" klibinde rol aldı.

GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında?

Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi olan "Don't Look Up" filminde başrol olarak yer aldı. 2010 yılında Saraybosna'da dünyaevine girdi ve Bosna Hersek'te iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptıktan sonra 2013 yılında Türkiye'ye geldi. 2014 yılında "Filinta" dizisinde rol aldı ve ardından 2015 yılında "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Ömer" karakterini canlandırdı.

GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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