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Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul'da kaldı

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Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul'da kaldı
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lille ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Portekizli futbolcu Rafael Leao, kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Fransa'da oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

LEAO KADRODA YOK, SINGO KAFİLEDE

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Rafael Leao, İstanbul'da kalarak kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo ise kadroya dahil edildi.

UEFA KADROSUNDA OLMAYAN İSİMLER

Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için bu mücadelede yer alamayacak.

İşte Galatasaray'ın kadrosu:

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