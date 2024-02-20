Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu 2024?

Süper Lig'de zirve yarışı büyük heyecanla devam ederken şampiyonluk sayıları da merak edildi. Peki, Galatasaray toplam kaç kere şampiyon oldu? İşte, Galatasaray şampiyon olduğu yıllar!

GALATASARAY EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU 2024?

Galatasaray (futbol takımı), Galatasaray Spor Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele eden futbol takımıdır. Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olan Galatasaray Sportif Anonim Şirketi, kulübün futbol takımının sahibidir. Galatasaray Spor Kulübü'nün 1997 yılında şirketleşme sürecine girmesinin ardından kurulmuştur. Hisselerinin %55,03'ü Galatasaray Spor Kulübü Derneğine aittir, %44,96'sı ise Borsa İstanbul'da halka açıktır. Türkiye futbol tarihinin en başarılı ve en çok taraftarı olan spor kulüplerinden birisidir.

1905 yılında Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından, öğrenci oldukları Galatasaray Lisesi'nde kurulan kulübün ilk spor dalıdır. Şu ana kadar 22 kez Süper Lig şampiyonu olmuş, 18 kez Türkiye Kupası ve 16 kez de Türkiye Süper Kupası kazanmış; 2000 yılında da UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı kazanmıştır. Galatasaray, ayrıca Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından yapılan "Dünyanın en iyi futbol kulüpleri" istatistik çalışmasında, 2000 Ağustos ayı en iyi takımı 2001 Ocak ayında ise puan sıralamasında 1. sıraya yükselerek ayın lideri olmuştur.

Galatasaray 1999-00 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. olarak bitirdikten sonra, katıldığı UEFA Kupası'nı yenilmeden kazanan tek takımdır. 1999-2000 yılında, UEFA Kupası finalinde İngiltere'nin Arsenal kulübünü penaltılarda 4-1 yenerek, bir Avrupa Kupası kazanan ilk ve tek Türk futbol kulübü olmuştur. Galatasaray aynı yıl; Süper Kupa'yı da Real Madrid'i 2-1 yenerek kazanmıştır.

ŞAMPİYONLUKLARI

1961-1962

Galatasaray'ın profesyonel lig tarihindeki kazandığı ilk lig şampiyonluğuydu. Gündüz Kılıç'ın teknik direktörlüğünü yaptığı sezonda Galatasaray 38 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken 57 puan toplamıştı.

1962-1963

Yine Gündüz Kılıç'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray tarihin en uzun lig maratonunda oynadığı 42 maçın 28'ini kazandı. 11 maçta berabere kalan Galatasaray 3 de mağlubiyet aldı. Eleme grubunda 32 puan toplayan Galatasaray final grubunda ise 35 puan toplamayı başarmıştı.

1968-1969

Toma Kaleperoviç'in teknik direktörlüğünü yaptığı bu sezonda Galatasaray üçüncü kez şampiyon oldu. 30 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, 46 puan topladı.

1970-1971

Coşkun Özarı ve Brian Birch'ün çalıştırdığı Galatasaray 30 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 42 puan toplayan Galatasaray dördüncü kez şampiyon oldu.

1971-1972

Brian Birch'ün tek yetkili olarak takımın başında bulunduğu bu sezonda Galatasaray 30 maçta bir önceki sezonda olduğu gibi 17 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 42 puan topladı. Bu ligdeki beşinci şampiyonluktu.

1972-1973

Bu sezondaki şampiyonluk Galatasaray'ın üstüste kazandığı üçüncü şampiyonluk oldu. Galatasaray 30 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldığı bu sezonda 47 puanla şampiyon oldu. Brian Birch de Türkiye'de üstüste 3 şampiyonluk kazanan ilk teknik adam oldu.

1986-1987

14 yıl aradan sonra Jupp Derwall yönetiminde kazanılan bu şampiyonluk Galatasaray'ın profesyonel liglerdeki 7. şampiyonluğuydu. Galatasaray 36 maçta 23 galibiyet, 8 beraberlik 5 de mağlubiyet alırken 54 puan toplamıştı.

1987-1988

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğü üstlendiği bu sezonda Galatasaray oynadığı 38 maçta 27 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken ilk kez üç puan sisteminin uygulandığı bu sezonda 90 puan toplamıştı.

1992-1993

Karl Heinz Feldkamp'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği bu sezonda Galatasaray 66 puanla şampiyon olurken, 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

1993-1994

Reinhard Holmann'ın teknik direktörlüğünü yaptığı bu sezonda Galatasaray, 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 70 puan topladı. Bu şampiyonluk Galatasaray'ın lig tarihinde kazandığı 10. şampiyonluk olacaktı.

1996-1997

Fatih Terim'in teknik direktörlüğü üstlendiği bu sezonda Galatasaray, 34 maçta 25 galibiyet, 7 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı. 82 puan toplayan Galatasaray böylece 11. kez şampiyon oluyordu.

1997-1998

34 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Galatasaray, 75 puanla 12. kez şampiyon oldu. Bu sezona damgasını vuran gelişme ise Galatasaray Başkanı Faruk Süren'in "20:45'te şampiyonuz" mesajı olacaktı.

1998-1999

Fatih Terim yönetiminde üstüste üçüncü kez kazanılan bu şampiyonluğa 34 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet ile ulaşılırken 78 de puan toplandı.

1999-2000

Üstüste dördüncü kez kazanılan bu şampiyonluk 34 maçta 24 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetle gelmişti. Fatih Terim'in son kez teknik direktörlük görevini üstlendiği bu sezonda aynı zamanda UEFA Kupası da kazanılmıştı.

2001-2002

Mircea Lucescu'nun teknik direktörlük görevini yürüttüğü bu sezonda Galatasaray 15. kez şampiyon olarak üçüncü yıldızı takan ilk takım olacaktı.Galatasaray bu şampiyonluğa 34 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ulaşmıştı.

2005-2006

Erik Gerets ile kazanılan bu şampiyonluk Galatasaray tarihindeki 16. şampiyonluk olacaktı. Fenerbahçe'nin son hafta Denizli'de berabere kalmasıyla gelen bu şampiyonluğa 26 galibiyet,5 beraberlik3 de mağlubiyetle ulaşıldı. Bu sezonun son maçı olan 3-0'lık Kayserispor maçı ve o maçın bitiminden itibaren 16 dakika süreyle Denizli'deki Fenerbahçe maçının bitmesinin beklenmesi unutulmaz anlar olarak tarihe geçecekti.

2007-2008

Karl Heinz Feldkamp ile başlayıp, sezonun bitmesine 6 hafta kala istifa etmesiyle Cevat Güler'in teknik direktörlüğüyle tamamlanan bu sezonda Galatasaray, sezon boyunca yaşanan birçok çalkantıya rağmen, çoğu ilk kez sarı-kırmızı forma giyen genç oyuncularının inanılmaz performansıyla 17. şampiyonluğa ulaştı. Sezonun 32. haftasında Fenerbahçe'yi yeni transfer Nonda'nın golüyle 1-0 yendikten sonra liderliği de ele geçiren Galatasaray, bu sezon müthiş bir çıkış yapan Sivasspor'u da sahasında 5-3 yenerek liderliğini iyi pekiştirdikten sonra en yakın rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor'a 6 puan fark atarak 79 puanla 17. şampiyonluğuna uzandı.

2011-2012

Beklenen başarıdan uzak geçen dört yılın ardından görev başına gelen İmparator Fatih Terim, yepyeni bir takım kurdu. Özellikle ilk yarının ortalarından itibaren büyük bir yükselişe geçen ve 9 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan bu yeni takım, 14. haftada ele geçirdiği liderlik koltuğunu sezon sonuna dek elinde tutmakla kalmadı, 34 haftayı lig tarihinin en büyük farkıyla, en yakın takipçisinin 9 puan önünde zirvede tamamladı. Ancak bu göz alıcı performans, şampiyon olmaya yetmiyordu! Sezon öncesi yaşanan şike skandalı nedeniyle yeni getirilen, 9 puanlık farkın bir anda ikiye bölündüğü play-off sisteminin de üstesinden gelmekteydi sıra... Normal sezonda oynadığı 6 derbide bileği bükülmeyen takımımız, ligin ilk dört sırasındaki takımların katıldığı, Süper Final adı verilen 6 maçlık organizasyonda yalnızca bir kez, o da bir futbol mucizesiyle mağlup olurken, her şeyin sonunda ortaya çıkan tablo, tüm yaşananlar için "iyi ki" dedirtiyor; Galatasaray, 18. şampiyonluk kupasını ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sahasında havaya kaldırıyordu...

2012-2013

Spor Toto Süper Lig'de sezona üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyerek başlayan Galatasaray, üçüncü haftada Bursaspor'u 3-2 yenerek zirveye çıktıktan sonra üst üste 30 hafta lider kalmayı başardı. Sezonun 32. haftasında evinde ağırladığı Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek bitime iki hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 10 puan önünde lig tarihindeki 19. şampiyonluğunu ilan eden takımımız, son iki haftada oynanacak olan Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını formalite hâline getirdi. Sezon boyunca zirveden inmeyen takımının başında altıncı kez lig şampiyonluğunu kutlayan Fatih Terim ise kendi rekorunu geliştirdi. Terim'in yardımcıları Ümit Davala, Hasan Şaş ve Claudio Taffarel ise iki sezonda iki lig ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamanın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

2014-2015

Spor Toto Süper Lig'de sezona 4. Yıldıza ulaşmayı hedefleyerek başlayan Galatasaray, Sezona İtalyan teknik adam Cesare Prandelli yönetiminde ilk hafta maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. İç sahada oynadığı ilk maçta ise ilk puan kaybını 0-0 Eskişehirspor beraberliği ile alan Galatasaray, ilk mağlubiyetini ise Balıkesir deplasmanında yaşadı. Galatasaray, 6. haftada ise Fenerbahçe'yi 2-1'le geçerek sezonun ilk derbi zaferini yaşadı. 10. haftada Trabzonspor'a karşı İstanbul'da alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Cesare Prandelli ile yollar ayrıldı.

Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesi ile birlikte ligde üst üste galibiyetler geldi. Akhisar Belediye, Konyaspor ve Mersin İdman Yurdu'nu mağlup eden Galatasaray, sezonun ilk yarısını 38 puanla liderin 1 puan gerisinde üçüncü sırada tamamladı. Sezonun ikinci yarısına 2-2'lik Bursaspor beraberliği ile başlayan Galatasaray; Eskişehirspor, Balıkesirspor, Sivasspor ve Kayseri Erciyesspor'u mağlup ederek dört haftalık galibiyet serisi yakaladı. 21. haftada liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, 24. haftada ise ikincilik koltuğuna geriledi. 25. haftanın ardından oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan Galatasaray 33. hafta itibariyle 76 puana ulaşarak ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

2017-2018

İki senelik şampiyonluk hasretini sonlandırmak için sezona 10 yeni transferle giren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Ön Elemsinde Östersunds karşısında alınan sonuçlarla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ama Galatasaray, İsveç ekibi karşısında alınan skorların aksine Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Igor Tudor yönetiminde başlayan sezona 8'de 7 ile giren Galatasaray için takip eden haftalarda yaşanan form düşüklüğü teknik direktörlük koltuğunun değişmesine neden oldu. Ligin 16. haftasında Yeni Malatya'ya 2-1 yenilen Galatasaray'da Hırvat çalıştırıcının görevine son verildi ve İmparator Fatih Terim, 4. kez Galatasaray macerasına atıldı.

Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte çok farklı bir hava yakaladı. Özellikle ligin ilk yarısında büyük maçlar konusunda sıkıntı yaşayan ve Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir yenilip Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılılar Fatih Terim önderliğinde şampiyonluk yolundaki direkt rakiplerinden istediği sonuçları almayı bildi. 28. haftada Gençlerbirliği'ne son dakika golüyle 1-0 yenildikten sonra ligin geri kalanında hata yapmayan Galatasaray, 34 haftanın 26'sını lider tamamlayarak lig tarihindeki 21. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray böylece şampiyonluk sayılarında en yakın rakibine ilk defa 2 fark atarken Fatih Terim de 7. kez şampiyon olma mutluluğunu yaşadı. Türk Telekom Stadyumu'nun açıldığı 2011 yılından beri 4. kez yeni mabedinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis de gol krallığı onuruna erişti.29 gol atan Fransız futbolcu böylece lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olurken Galatasaray'ın çıkarmış olduğu 16. gol kralı unvanına erişti. Galatasaray da bu istatistikte en yakın rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakmayı başardı.

2018-2019

Özellikle sezonun ilk yarısında sakatlılar ve cezalar ile mücadele eden Galatasaray, liderin 8 puan gerisine düştüğü 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadyumu'nda 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan etti. Teknik Direktörümüz Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 8. şampiyonluğunu yaşarken; Galatasaray, Türkiye Kupası'nı da kazandığı 2018-2019 sezonunda yedinci kez duble yaptı. Takıma devre arasında Kasımpaşa'dan transfer olan Mbaye Diagne, attığı 30 gol ile gol krallığına ulaştı. Bir sezon önce Bafetimbi Gomis'in kırdığı en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu eline geçiren Diagne, Galatasaray'ın çıkarmış olduğu 17. gol kralı unvanına erişti.

2022-23 Sezonunda Galatasaray şampiyon oldu.

Şampiyonluk Sıralaması

Galatasaray 23

Fenerbahçe 19

Beşiktaş 16

Trabzonspor 7

Bursaspor 1

Başakşehir 1

2023-2024 …

2022-2023 Galatasaray

2021-2022 Trabzonspor

2020-2021 Beşiktaş

2019-2020 Başakşehir

2018-2019 Galatasaray

2017-2018 Galatasaray

2016-2017 Beşiktaş

2015-2016 Beşiktaş

2014-2015 Galatasaray

2013-2014 Fenerbahçe

2012-2013 Galatasaray

2011-2012 Galatasaray

2010-2011 Fenerbahçe

2009-2010 Bursaspor

2008-2009 Beşiktaş

2007-2008 Galatasaray

2006-2007 Fenerbahçe

2005-2006 Galatasaray

2004-2005 Fenerbahçe

2003-2004 Fenerbahçe

2002-2003 Beşiktaş

2001-2002 Galatasaray

2000-2001 Fenerbahçe

1999-2000 Galatasaray

1998-1999 Galatasaray

1997-1998 Galatasaray

1996-1997 Galatasaray

1995-1996 Fenerbahçe

1994-1995 Beşiktaş

1993-1994 Galatasaray

1992-1993 Galatasaray

1991-1992 Beşiktaş

1990-1991 Beşiktaş

1989-1990 Beşiktaş

1988-1989 Fenerbahçe

1987-1988 Galatasaray

1986-1987 Galatasaray

1985-1986 Beşiktaş

1984-1985 Fenerbahçe

1983-1984 Trabzonspor

1982-1983 Fenerbahçe

1981-1982 Beşiktaş

1980-1981 Trabzonspor

1979-1980 Trabzonspor

1978-1979 Trabzonspor

1977-1978 Fenerbahçe

1976-1977 Trabzonspor

1975-1976 Trabzonspor

1974-1975 Fenerbahçe

1973-1974 Fenerbahçe

1972-1973 Galatasaray

1971-1972 Galatasaray

1970-1971 Galatasaray

1969-1970 Fenerbahçe

1968-1969 Galatasaray

1967-1968 Fenerbahçe

1966-1967 Beşiktaş

1965-1966 Beşiktaş

1964-1965 Fenerbahçe

1963-1964 Fenerbahçe

1962-1963 Galatasaray

1961-1962 Galatasaray

1960-1961 Fenerbahçe

1959-1960 Beşiktaş

1959 Fenerbahçe

Türkiye 1. Ligi'nin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulu'nun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında Beşiktaş Kulübü'nün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.