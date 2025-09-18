Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Kadın hakları mücadelesinin ön saflarında yer alan, 7 aylık bebeğiyle duruşmaya gidecek kadar cesur, sosyal medyada hem destek hem tepki toplayan, kalemiyle yazan ve sesiyle direnen bir isim düşünün: Feyza Altun. Onu yalnızca "avukat" olarak tanımlamak büyük bir eksiklik olur; o aynı zamanda bir yazar, feminist, aktivist ve bir anne. Peki, Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli, hayatındaki kırılma noktaları nelerdi? Evlilikleri, çocukları, kitapları ve hukuk kariyeriyle nasıl bir hayat çizgisi var? İşte kariyerine ve özel hayatına dair tüm detaylar...

FEYZA ALTUN KAÇ YAŞINDA?

Feyza Altun, 1987 yılında doğmuş olup 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Yaşından çok daha fazlasını başarmış biri olarak öne çıkan Altun, henüz otuzlu yaşlarının ortasında olmasına rağmen hem hukuk kariyerinde hem de sosyal yaşamda derin izler bırakmayı başarmıştır. Hukuki mücadelelerinde kadınların sesi olan Altun, genç yaşına rağmen kitaplar yazmış, sosyal sorumluluk projelerine imza atmış ve toplumsal adaletin sağlanması için birçok platformda yer almıştır.

Yaşı ilerledikçe bu etki alanını daha da genişleteceğine şüphe yoktur. Özellikle Türkiye gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sıkça tartışıldığı bir ülkede, genç yaşına rağmen bu denli güçlü bir figür haline gelmesi oldukça dikkat çekicidir.

FEYZA ALTUN NERELİ?

Doğum yeri İstanbul'un Üsküdar ilçesi olan Feyza Altun, metropolde yetişmiş bir birey olarak hem geleneksel hem de modern değerlerle iç içe büyümüştür. Ancak bazı kaynaklara göre kökeninin Giresun'a dayandığı bilgisi de yer almaktadır. Bu çok katmanlı aidiyet yapısı, onun düşünsel dünyasında ve toplumsal meselelere yaklaşımında da iz bırakmıştır.

Şehirli bir kadının mücadele alanlarını kırsal geleneksel değerlerle harmanlaması, Altun'un hem yazılarına hem de sosyal medya paylaşımlarına yansımaktadır. Üsküdar gibi tarihsel ve kültürel olarak zengin bir semtte büyümüş olması, onun düşünce dünyasının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. İstanbul'un kalabalığı ve çeşitliliği, onun hayatla daha küçük yaşta yüzleşmesini sağlayarak güçlü karakterinin temellerini atmıştır.

FEYZA ALTUN EŞİ KİM?

Feyza Altun'un şu anki eşi İlker Sungurlar'dır. Kamuoyunun merakla takip ettiği özel hayatında, mevcut evliliği daha sakin ve daha az medyatik bir şekilde ilerlemektedir. Altun'un sosyal medyada yoğun bir takipçi kitlesine sahip olması nedeniyle özel hayatına dair her detay da zaman zaman gündeme gelmektedir. Ancak İlker Sungurlar ile olan evliliğinde daha korunaklı ve huzurlu bir yaşam sürmeye özen gösterdiği anlaşılmaktadır.

FEYZA ALTUN ÇOCUĞU KİM?

Feyza Altun'un ilk evliliğinden dünyaya gelen bir erkek çocuğu bulunmaktadır. Özellikle 2015 yılında, o dönem 7 aylık olan bebeğiyle birlikte duruşmaya gitmesi, sadece hukuk çevrelerinde değil, kamuoyunda da büyük yankı uyandırmıştır. Bu olay, çalışan annelerin yaşadığı zorlukları gözler önüne sermesi açısından sembolik bir anlam taşımaktadır. O dönem gündeme gelen bu kare, aynı zamanda "annelik mi kariyer mi?" ikilemini toplumun yüzüne bir tokat gibi çarpmıştır.

Feyza Altun, bu tavrıyla anneliği bir yük olarak değil, mücadele azmini artıran bir güç olarak gördüğünü net biçimde ortaya koymuştur. Oğlu hakkında fazla detay paylaşmasa da onun hayatında çok önemli bir yere sahip olduğu, söylemlerinden ve eylemlerinden anlaşılmaktadır.

FEYZA ALTUN İLK EŞİ KİM?

Feyza Altun'un ilk evliliği gazeteci İlker Meriç ile olmuştur. Evlilikleri boyunca medyada sıkça yer almamış olsalar da, evliliklerinin kamuoyunda bilinmesinin ardından boşanma süreçleri de zamanla gündeme gelmiştir. Altun'un özel yaşamında zaman zaman zorlayıcı dönemler geçirdiği bilinmektedir ve bu da onun kişisel direncinin ve içsel gücünün bir yansımasıdır. Her ne kadar bu evlilikle ilgili detaylar fazla açıklanmamış olsa da, onun hayatındaki bu dönem, hem kişisel hem de mesleki anlamda dönüştürücü bir süreç olarak değerlendirilebilir.

FEYZA ALTUN İLK EŞİNDEN NEDEN AYRILDI?

Feyza Altun'un İlker Meriç ile olan evliliğinden neden ayrıldığına dair net ve kamuoyuna açıklanmış bir sebep bulunmamaktadır. Ancak medya ve bazı biyografi kaynaklarında, çiftin "uyumsuzluk" ve "farklı yaşam tarzları" nedeniyle yollarını ayırdığı yönünde yorumlar yapılmaktadır.

Altun, boşanma süreciyle ilgili detaylı açıklamalarda bulunmamayı tercih etmiş ve bu konuda özel hayatın mahremiyetine saygı duyulması gerektiği mesajını vermiştir. Modern çağın kadını olarak, boşanmanın bir "yenilgi" değil, bir yeniden başlama olduğunu vurgulayan duruşuyla da dikkat çekmiştir. Bu süreçten sonra hem bireysel olarak güçlenmiş hem de toplumsal mücadele alanında daha da görünür hale gelmiştir.

FEYZA ALTUN KAÇ DİL BİLİYOR?

Feyza Altun'un yalnızca hukuk alanında değil, dil yetkinliği açısından da donanımlı olduğu bilinmektedir. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Farsça olmak üzere üç farklı yabancı dili konuşabildiği çeşitli kaynaklarda yer almaktadır. Bu dil yetkinliği, onun uluslararası platformlarda da kendini ifade edebilmesine ve kadın hakları konusundaki fikirlerini küresel ölçekte duyurabilmesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda bu durum, onun sadece yerel değil, evrensel bir vizyona sahip olduğunu da göstermektedir. Özellikle yüksek lisansını insan hakları alanında yapmış biri olarak, çok dilli olmasının kariyerinde nasıl bir katkı sağladığı da ortadadır.