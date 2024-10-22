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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesi nereye ve ne zaman gömülecek? Fethullah Gülen'in cenazesi nerede?

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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesi nerede ve nereye gömüleceği merak konusu oldu. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesi ne zaman olacağı araştırılırken cenaze detayları ve katılımcılar arasında tartışmalar yaşanıyor. Peki, Fethullah Gülen'in cenazesi ne zaman?

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesi nereye ve ne zaman gömülecek? Fethullah Gülen'in cenazesi nerede? Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacağı iddia ediliyor. Fethullah Gülen'in cenazesi nerede? Detaylar haberimizdedir…

FETÖ ELEBAŞI FETHULLAH GÜLEN'İN CENAZESİ NE ZAMAN GÖMÜLECEK?

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in tartışmalara konu olan cenazesi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre cenazenin ne zaman olacağı, kimlerin katılacağı, nereye gömüleceği ve cenaze namazını kimin kıldıracağı ile ilgili örgüt içindeki anlaşmazlıklar, örgüt yönetimindeki isimlerin baskıları ile ortaya çıktı. Gülen'in cenazesi Perşembe örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak.

Terör örgütü elebaşı Gülen'in cenazesi Perşembe günü Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak. Gülen, kamp içinde yer alan ve daha önce kendi "işaret ettiği" yere gömülecek. Cenaze namazını FETÖ elebaşı Gülen'in ev arkadaşı Suat Yıldırım kıldıracak.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesi nereye ve ne zaman gömülecek? Fethullah Gülen'in cenazesi nerede?Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen

FETHULLAH GÜLEN'İN CENAZESİ NEREDE?

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre seyahat sorunu yaşamayan üst düzey örgüt mensupları ABD'ye doğru yola çıktı. Gülen'in aile üyeleri cenazeye bir arada katılarak sözde birlik mesajı verecek. Örgüt, Gülen'in son anlarını da daha sonra yazılı bir şekilde paylaşacak.

Ayrıca teröristbaşı Gülen'in rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırıldığı, örgütün diğer üyelerinden saklandı. Terörist Gülen'in yazılı bir miras bıraktığı da örgüt üyeleri arasında konuşulan bilgiler arasında.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesi nereye ve ne zaman gömülecek? Fethullah Gülen'in cenazesi nerede?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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