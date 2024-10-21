FETHULLAH GÜLEN'İN SON HALİ! Fethullah Gülen'in hastalığı nedir?
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in son hali merak ediliyor. FETÖ neden öldü, Fethullah Gülen'in hastalığı nedir ve Fethullah Gülen nerede öldüğü gündeme geliyor. Fethullah Gülen'in son hali ve FETÖ'nün hastalığı gündemden düşmüyor. Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kaç yaşında öldü ve Fethullah Gülen'in ölmeden önceki son hali sık sık araştırılıyor. Peki, Fethullah Gülen'in son hali nasıl? Fethullah Gülen neden öldü?
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FETHULLAH GÜLEN'İN SON HALİ!
'Fethullah Gülen'in son hali' denilerek paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Gülen son olarak Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde kaldığı çiftlikten başka bir yere götürülürken görüntülenmişti.
FETHULLAH GÜLEN'İN HAYATI
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen 27 Nisan 1941 Erzurum Pasinler doğumlu vaiz, imamdır. Fethullah Gülen, "altın nesil" yetiştirmek iddiasıyla cemaat adı altında kurduğu terör yapılanmasıyla 15 Temmuz darbe girişimini düzenleyerek anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştı.
FETÖ elebaşı terörist Gülen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından; "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "Cumhurbaşkanına suikast", "dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarını gerçekleştirmekle suçlanıyordu.
21 Mart 1999'da; sağlık problemlerini sebep gösteren Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. O tarihten bu yana Pensilvanya eyaletinde kaçak olarak yaşadı.