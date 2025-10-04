Fatih Mehmet Karaca kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı görevine atanan Fatih Mehmet Karaca kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Fatih Mehmet Karaca, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atanmasının ardından kamuoyunun dikkatini çekti. Yeni göreviyle birlikte, hakkında pek çok kişi araştırma yapmaya başladı. Karaca'nın eğitim geçmişi, kariyer yolculuğu ve daha önce üstlendiği görevler merak konusu oldu. Fatih Mehmet Karaca ile ilgili merak edilenler detaylar haberin devamında yer alıyor.

FATİH MEHMET KARACA KİMDİR?

Fatih Mehmet Karaca, 1970 yılında Ankara'da doğmuş, aslen Yozgatlı bir din adamıdır. Hafızlığını İstanbul Beykoz Göksu Kur'an Kursu'nda tamamlamış, dini eğitimine İmam-Hatip Lisesi'nde devam etmiştir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, din alanındaki uzmanlığını artırmak için Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine devam etmektedir.

1994 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş, hem Türkiye'de hem de yurtdışında önemli görevler üstlenmiştir. Hem eğitimci hem de idari görevlerde deneyim sahibi olan Karaca, 2025 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

FATİH MEHMET KARACA KAÇ YAŞINDA?

1970 doğumlu olan Fatih Mehmet Karaca, 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. Yaklaşık üç buçuk on yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı'nda farklı görevlerde bulunarak hem sahada hem de idari kademelerde önemli tecrübeler kazanmıştır.

FATİH MEHMET KARACA NERELİ?

Fatih Mehmet Karaca, doğum yeri Ankara olmakla birlikte, aslen Yozgatlıdır. Ailesinin kökeni Yozgat'a dayanan Karaca, eğitim hayatını ise büyük oranda İstanbul'da sürdürmüştür. Bu bağlamda, Anadolu'nun kültürel zenginliklerini ve İstanbul'un dinamik yapısını yakından tanıyan bir isimdir.

FATİH MEHMET KARACA'NIN KARİYERİ

Fatih Mehmet Karaca, 1994 yılında Kur'an Kursu Öğreticisi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na katılmış ve kariyerine İzmir Tire Eğitim Merkezi'nde öğretmen olarak başlamıştır. Daha sonra başmüfettişlik görevine yükselmiş ve Türkiye'nin yurtdışındaki din hizmetlerinde önemli misyonlar üstlenmiştir.

2014 yılında İsveç Stockholm Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği görevine atanmış, burada dört yıl görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüp tekrar başmüfettiş olarak görevine devam etmiştir.

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na atanmış, burada kurumun denetim ve rehberlik faaliyetlerinde kritik bir rol üstlenmiştir. 2025 yılı itibarıyla ise Belçika Din Hizmetleri Müşavirliği görevindeyken, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına getirilmiştir.

Kariyerinde hem eğitim hem de yöneticilik alanında deneyim sahibi olan Karaca, Diyanet'deki üst düzey görevlerde ülke içi ve dışı din hizmetlerinin gelişimi için çalışmaktadır.