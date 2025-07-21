Fatih Altaylı hapisten çıktı mı? Fatih Altaylı 'Yorumluyor' programına geri mi döndü?

Gazeteci Fatih Altaylı'nın ismi, sosyal medyada dolaşıma giren iddiaların ardından yeniden gündeme taşındı. Youtube'da yayımlanan "Fatih Altaylı Yorumluyor" programına yeni bir bölüm eklenmesiyle birlikte, kamuoyunda Altaylı'nın serbest kalıp kalmadığı ve programa geri dönüp dönmediği yönündeki sorular sıkça sorulmaya başlandı. Peki, Fatih Altaylı yeniden ekran karşısına mı geçti? Fatih Altaylı Yorumluyor programı aktif olarak devam mı ediyor, kim konuk oldu? İşte, merak edilen tüm detaylar…

FATİH ALTAYLI ÇIKTI MI?

Gazeteci ve televizyon programcısı Fatih Altaylı, geçtiğimiz haftalarda hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Altaylı'nın tutuklanmasının ardından kamuoyunda "Serbest bırakıldı mı?" ve "Ekranlara geri döndü mü?" soruları sıkça sorulmaya başlandı. Edinilen son bilgilere göre, Fatih Altaylı Silivri Cezaevi'nde hâlâ tutuklu bulunuyor.

Fatih Altaylı'nın Yorumlayamıyor mesajı

FATİH ALTAYLI YORUMLUYOR PROGRAMINA GERİ Mİ DÖNDÜ?

Fatih Altaylı'nın Youtube'da yayınlanan "Fatih Altaylı Yorumluyor" programında geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve "Yorumlayamıyor" başlığıyla sunulan özel bir bölümde, Altaylı'nın koltuğu boş bırakılarak sembolik bir mesaj verilmişti. Bu hafta ise aynı konseptte devam eden programa ünlü komedyen Cem Yılmaz konuk oldu. Cem Yılmaz'ın YouTube özel programını katılımı hem izleyiciler hem de sosyal medya kullanıcıları arasında dikkat çekti.

Fatih Altaylı Yorumluyor programı Cem Yılmaz