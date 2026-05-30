Eyyübiye Belediyesi'nden tarım işçilerine dev bayram desteği

Şanlıurfa merkez Eyyübiye İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ekmek parası uğruna evlerinden uzak kalan mevsimlik tarım işçisi aileleri unutmadı. Belediye tarafından hazırlanan 350 canlı kurbanlık ile 1000 gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken, çocukların yüzü de dağıtılan hediyelerle güldü. Bayramı memleketlerinden uzakta geçiren vatandaşları yalnız bırakmayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ailelerin bayram sevincine bizzat ortak oldu.

BAŞKAN KUŞ'UN TALİMATIYLA YARDIM KONVOYU YOLA ÇIKTI

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatıyla günler öncesinden hazırlanan yardım malzemeleri, bayram sabahı belediye hizmet binasından yola çıkarıldı. Şanlıurfa’nın farklı bölgelerinde kurulan çadırlarda ve tarlalarda zorlu şartlar altında çalışan tarım işçisi ailelere ulaştırılan yardımlar, bayram coşkusunu tarlalara taşıdı.

TARLANIN EMEKÇİLERİNE KURBANLIK VE GIDA DESTEĞİ

Tarım işçisi aileleri kaldıkları yerlerde ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Başkan Mehmet Kuş, mevsimlik tarım işçilerinin bölge ve ülke ekonomisine çok önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Zorlu mesailerine rağmen üretimden vazgeçmeyen emekçilerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Kuş, ailelere canlı kurbanlıklarını ve gıda paketlerini teslim etti.

Ziyarette çocukları da unutmayan Başkan Kuş, onlara oyuncaklar ve çeşitli hediyeler dağıtarak bayram neşesi yaşattı.

"DESTEKLERİMİZ SADECE TARIM İŞÇİLERİYLE SINIRLI DEĞİL"

Eyyübiye Belediyesi’nin sosyal yardım ağının çok geniş olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çalışmaların yalnızca mevsimlik işçilerle sınırlı kalmadığının altını çizdi. İlçe genelindeki tüm ihtiyaç sahibi ailelere, yetim ve öksüz çocuklara yönelik desteklerin de bayram boyunca kesintisiz şekilde sürdüğünü kaydeden Kuş, belediyenin şefkat elinin her haneye dokunduğunu belirtti.

BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Kurban Bayramı’nın özünde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yattığını söyleyen Başkan Mehmet Kuş, Şanlıurfa başta olmak üzere tüm Türkiye ve İslam âleminin bayramını tebrik etti. Bayramın tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Kuş’un bu anlamlı ziyareti, tarım işçileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bayram günü hatırlandıkları için duygulanan aileler, Eyyübiye Belediyesi’ne ve Başkan Mehmet Kuş’a teşekkürlerini iletti.