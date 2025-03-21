Eylem ve gösteri yasağı nedir?

Son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, birçok ilde protesto amaçlı gösteriler gerçekleştirildi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine İstanbul Valiliği, 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere dört günlük eylem ve etkinlik yasağı kararı aldı. Benzer şekilde İzmir ve Ankara Valilikleri de kamu düzenini korumak amacıyla, 21-25 Mart 2025 tarihleri arasında beş gün sürecek eylem yasağını devreye soktu. Peki, eylem ve gösteri yasağı tam olarak ne anlama gelir, hangi yasal dayanaklara dayanır ve hangi durumlarda uygulanır? İşte detaylar…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

EYLEM VE GÖSTERİ YASAĞI NEDİR?

Eylem ve gösteri yasağı, kamu düzenini sağlamak, toplumsal huzuru korumak ve güvenlik risklerini önlemek amacıyla valilikler veya kaymakamlıklar tarafından alınan idari bir karardır. Bu yasaklar, belirli bir tarih aralığında toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması, oturma eylemi gibi toplu etkinliklerin yapılmasını kısıtlar.

Eylem ve gösteri yasağı

Özellikle hassas dönemlerde ya da güvenlik tehdidi oluşturan olaylar sonrasında uygulanır. Son olarak, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul, İzmir ve Ankara'da protesto gösterileri yapılmış; bu gelişmeler üzerine valilikler tarafından geçici eylem ve etkinlik yasakları ilan edilmiştir.

İzmir eylem ve gösteri yasağı

Bu kararlar, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na dayanır ve genellikle kamu güvenliğinin tehdit altında olduğu durumlarda devreye girer. Yasağın kapsamı ve süresi, ilgili valilik veya kaymakamlık tarafından belirlenir ve kamuoyuyla paylaşılır.

Ankara eylem ve gösteri yasağı

EYLEM VE GÖSTERİ YASAĞI NE KADAR SÜRER?

Yasak süreleri değişkendir. Genellikle 1 ila 7 gün arasında uygulanır. Süre, valiliğin değerlendirmesi ve kamu güvenliği ihtiyacına göre belirlenir.

İstanbul eylem ve gösteri yasağı

EYLEM VE GÖSTERİ YASAĞINA UYMAMANIN CEZASI NEDİR?

Yasaklara uymayan kişilere 2911 sayılı Kanun kapsamında adli ve idari yaptırımlar uygulanabilir. Bu yaptırımlar arasında para cezası, gözaltı ve dava açılması yer alabilir.