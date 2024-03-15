Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki fotoğrafları ölümüne neden oldukları gencin ailesini isyan ettirdi

Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. Neşeli ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken anne ile oğlunun fotoğrafları Oğuz Murat Aci'nin acılı ailesini ise isyan ettirdi.

BABA ACİ: GÜLÜCÜKLER SAVURUYORLAR

ABD'deki fotoğraflarla ilgili konuşan baba Özer Aci, "Neşeleri yerinde gülücükler savuruyorlar. İnsanlık adına üzüldüm" ifadelerini kullandı.

"BİR GECE ÇOCUĞUNDAN AYRI KALMASINI İSTİYORUM"

Anne Şükriye Aci de servis edilen karelere tepki göstererek "Ben de gülüyorum onun anneliğine. Bir gece çocuğundan ayrı kalmasını istiyorum" diye konuştu.

"RAHATLIKLARINI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Yazar Eylem Tok ve oğlunu ABD'de görüntüleyen Gözde G., "13 Mart Çarşamba günü, Amerika saatiyle akşam 17.00 civarında, Manhattan'da 57. Sokak ve 6. Cadde arasında bir sokak öteden fark ettim onları. Bu olayı yakından takip ediyordum. Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum" dedi.

"YAKALANMALARINA YARDIMCI OLMAK İÇİN ÇEKTİM"

Fotoğraflarını yakalanmalarına yardımcı olmak için çektiğini belirten Gözde G., "Taksi aramaya başladılar. Bindikleri taksinin plakasıyla beraber fotoğraflarını çektim. Benim fotoğraf çektiğimi görünce muhtemelen başka bir sokakta o taksiden inmişlerdir. Sarı taksi kullandılar. Çocuğun üzerinde Türkiye'den kaçarken giydiği aynı kıyafetleri vardı. Kendileriyle konuşmadım. Yakalanmalarına yardımcı olmak için fotoğrafları hemen paylaşma çabasına girdim" diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı.

Süreçle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullanmıştı: "01.03.2024 günü saat 23:50 sıralarında İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında 'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında 'Suçluyu Kayırma' suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir.

02.03.2024 tarihinde saat 03:50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir. İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."