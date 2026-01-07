Ev ve aracını ateşe verip, av tüfeğiyle kendisini vurdu

Aydın'ın bir şahıs, ev ve aracını ateşe verdikten sonra av tüfeğiyle kendisini vurdu.

EV VE ARACINI ATEŞE VERİP, KENDİSİNİ VURDU

Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde yaşayan vepsikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mesut M., önce evini ardından hafif ticari aracını ateşe verdi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 63 yaşındaki adam, daha sonra av tüfeğini çenesinin altına dayayıp, tetiğe bastı.

DURUMU AĞIR

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mesut M., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ev ve araçtaki yangın söndürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.