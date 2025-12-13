Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Mary Magdalene, otel balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen fenomenin, hayatını kaybetmeden saatler önce sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

DOKUZUNCU KATTAN DÜŞTÜ

Daily Mail'in haberine göre, gerçek adıDenise Ivonne Jarvis Gongora olan 33 yaşındaki sosyal medya fenomeni , Phuket'teki Patong Tower'ın dokuzuncu katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti.Cenazesi otel çalışanları tarafından fark edildikten sonra kimlik doğrulaması yapıldı ve otopsi için hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin detaylı inceleme ve otopsi raporuyla netlik kazanacağını açıkladı.

ÖLÜMÜNDEN SAATLER ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIM TARTIŞMA YARATTI

Fenomenin ölümünden önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Sosyal medya hesabından The Truman Show filminin son sahnesini ve çocukluk fotoğrafını paylaşan Magdalene hesaplarından birinin adını da "MaryMagdaleneDied" (MaryMagdaleneÖldü) olarak değiştirdi. Bu iki paylaşım takipçileri arasında soru işaretleri yarattı.

ESTETİK OPERASYONU ABARTTI, TÜM VÜCUDUNU DÖVMEYLE KAPLADI

500 bine yakın takipçisi olan Mary Magdalene, yıllar boyunca geçirdiği ekstrem estetik operasyonlarla tanınıyordu. Fenomen; meme ameliyatı, yağ aldırma, dolgu, yüz operasyonları, göz bebeği dövmesi ve tam vücut siyah dövme gibi riskli işlemlerden geçmişti.

SİLİKONU PATLAMIŞTI

Magdalene'nin 2023'te yaşadığı bir komplikasyon sonucu silikonlarından birinin patlaması ve "tek göğüsle" kalması sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Fenomen, zaman zaman yaptığı paylaşımlarda "Bu döngü beni bitiriyor" diyerek estetik bağımlılığının hayatını olumsuz etkilediğini itiraf etmişti.

Yetkililer, Mary Magdalene'in ölümüne ilişkin tüm olasılıkların değerlendirildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.