Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Eşref ile Nisan arasındaki yakınlaşma giderek yoğunlaşırken, Eşref ve Kadir arasındaki gerilim de bambaşka bir seviyeye taşınıyor. Ancak dün yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İzleyiciler, " Eşref Rüya'nın yayın günü değişti mi, hangi gün ve kanalda izleniyor?" sorularına yanıt arıyor.

ŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Kanal D'nin dikkat çeken yapımlarından Eşref Rüya, sadece sürükleyici hikâyesiyle değil, aynı zamanda geniş ve güçlü oyuncu kadrosuyla da ön plana çıkıyor. Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir yer alırken; Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi başarılı isimler de projeye hayat veriyor.

EŞREF RÜYA GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?

Dizide işlenen olaylar tamamen senaryo ürünü olup gerçek bir yaşam öyküsüne dayanmıyor. Buna rağmen yapım; suç dünyasının gizli kapılarını, karakterlerin geçmiş yüklerini ve imkânsız aşk temasını güçlü bir dramatik dille harmanlayarak izleyiciye etkileyici bir kurgu sunuyor. Farklı motivasyonlara sahip karakterlerin kesişen hikâyeleri, dizinin atmosferini daha da çarpıcı bir hâle getiriyor.

EŞREF RÜYA BÖLÜMLERİ NASIL İZLENİR?

Eşref Rüya, yayın günlerinde Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kaçıranlar için televizyon tekrarları gün içinde farklı saatlerde yayınlanıyor. Ayrıca dizinin hem yeni bölümleri hem de önceki tüm bölümleri dijital platformlarda HD kalitesinde, tek parça halinde izlenebiliyor.

EŞREF RÜYA DİZİ KARAKTERLERİ

Dizide her bir karakter, kişisel geçmişleri ve yaşadıkları içsel çatışmalar ile hikâyeye ayrı bir derinlik katıyor.

Eşref Tek (Çağatay Ulusoy): Ravena Bosphorus Hotel'in sahibi. Yetimler örgütünün önemli bir figürü. Sert görünüşünün altında kaybolan aşkı Rüya'nın izini sürmeye devam ediyor.

Nisan Akyol (Demet Özdemir): Hayata müzikle tutunan, neşeli ama kırılgan bir ruh taşıyan genç bir sanatçı.

Çiğdem Serim (Büşra Develi): Organize Suçlarla Mücadele'de görev yapan hırslı bir komiser. Hedefi Yetimler'i çökertmek.

Gürdal Bozok (Necip Memili): Eşref'in en güvendiği isimlerden biri. Sadakati ve gözü karalığıyla bilinir.

Müslüm Çermik (Tolga Tekin): Tecrübeli ve ağırbaşlı karakterlerden biri. Vicdanıyla geçmişi arasında sıkışmış durumdadır.

Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar): Ekibin finans işlerini yöneten, zeki ve stratejik bir isim.

Yakup Karaşan (Macit Koper):"Yakup Baba" olarak tanınan, Yetimler'in kurucusu. Az konuşur, ama söyledikleri ağırlık taşır.

Kadir Yanık (Görkem Sevindik): Eşref'in en büyük düşmanı. Güç ve intikam hırsı ile hareket eder.

Serdar Günsur (Umut Karadağ): Disiplinli ve sert bir emniyet müdürü. Eşref'i yakalamakta kararlıdır.

Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu): Gürdal'ın kız kardeşi ve otelin yönetici isimlerinden biri.

Afra Akyol (Ebrar Karabakan ): Nisan'ın hayalperest kardeşi. Çoğu zaman başını belaya sokar.

EŞREF RÜYA GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Son günlerde yaşanan gelişmeler dizinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda soru işaretlerine yol açtı. Yapımdan yapılan açıklamaya göre dizi bu akşam yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni bölüm öncesi dizide yaşanan olaylar heyecanı artırmıştı. Eşref ve Kadir, ölümcül bir mücadelenin içine sürüklendi; ikili farklı yöntemlerle hayatta kalmaya çalıştı. Eşref çatışmadan kurtulsa da Hıdır'ı düşmanların elinden çekip almak için büyük bir risk aldı. Kadir ise oluşan karmaşayı kendi çıkarına kullanarak uyuşturucu operasyonunu genişletmenin yollarını aradı.

Bu süreçte Nisan, eline geçen eski bir çocukluk fotoğrafıyla geçmişine dair yeni bir sorgulama sürecine girdi. Fotoğraftaki kişileri hatırlayamaması, Dinçer'in eline önemli bir koz verirken; Nisan bilinçaltında saklı acı hatıralarla yüzleşmeye doğru ilerledi. Bu zorlu yolculukta yanında yine en büyük destekçisi Eşref vardı.

Açıklama:

Eşref Rüya önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekrana gelecek.