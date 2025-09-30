Günümüz televizyon dünyasında sadece ekran karşısında değil, akademik ve profesyonel kariyerindeki başarılarıyla da adından sıkça söz ettiren isimlerden biri Esra Ezmeci. İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, psikoloji dünyasında özgün çalışmaları ve televizyon programlarındaki başarılarıyla tanınıyor. Peki, Esra Ezmeci kimdir?Sunucu Esra Ezmeci, kaç yaşında, nereli, evli mi? Esra Ezmeci gerçek psikolog mu? Esra Ezmeci'nin özel hayatına ve kariyerine dair tüm detaylar haberimizde...

SUNUCU ESRA EZMECİ KİMDİR?

Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle tamamlamış, ardından klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yapmıştır. Akademik kariyerini sadece bununla sınırlı bırakmayarak adli bilimler doktorasına geçiş yapmış ve halen bu alanda doktora eğitimine devam etmektedir.

Mesleki yolculuğuna İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde staj yaparak başlayan Ezmeci, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev almıştır. Özellikle bağımlılık tedavisi, aile ve ilişki danışmanlığı, ergen psikolojisi ve bireysel danışmanlık konularında pek çok danışmanlık ve tedavi çalışması yürütmektedir.

ESRA EZMECİ KAÇ YAŞINDA?

İstanbul doğumlu olan Esra Ezmeci'nin doğum tarihi hakkında bazı kaynaklar net bilgi paylaşmasa da, kariyerine ve akademik başarılarına bakıldığında genç yaşta önemli bir profesyonel konuma ulaşmış olduğu anlaşılmaktadır.

ESRA EZMECİ NERELİ?

Esra Ezmeci, hayatına ve kariyerine İstanbul'da başlamıştır. İstanbul doğumlu olan Ezmeci, hem eğitim hem de meslek hayatını bu şehirde sürdürmüş ve şehrin akademik olanaklarını değerlendirerek uzmanlık alanında önemli bir noktaya gelmiştir.

ESRA EZMECİ EVLİ Mİ?

Ekranlarda ve sosyal medyada sıkça merak edilen konulardan biri de Esra Ezmeci'nin evlilik hayatıdır. Uzman psikolog ve televizyon sunucusu olan Ezmeci, hayatında iki kez evlenmiş ve boşanmıştır. Bu yönüyle özel hayatı da kamuoyunun ilgisini çeken bir konu olmuştur.

ESRA EZMECİ EŞİ KİM?

Esra Ezmeci'nin özel hayatı ve eşi hakkında bilgiler sınırlı olmakla birlikte, profesyonel hayatındaki başarıları ve televizyon programları onu her zaman gündemde tutmaktadır. Hayatının bu kısmıyla ilgili detaylar genellikle özel kalmaktadır.

ESRA EZMECİ GERÇEK PSİKOLOG MU?

Evet, Esra Ezmeci gerçek bir psikologdur. İstanbul Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan ve klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlayan Ezmeci, adli bilimler alanında doktora eğitimine devam etmektedir. İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü ve Balıklı Rum Hastanesi'ndeki deneyimleri, onun mesleki yeterliliğini kanıtlamaktadır.

ESRA EZMECİ KAÇ KEZ EVLENDİ?

Esra Ezmeci hayatında iki kez evlenmiş ve boşanmıştır. Bu yönüyle özel hayatı zaman zaman medya ve sosyal medyanın gündeminde yer almaktadır. Ezmeci'nin bu deneyimleri, özellikle ilişki ve aile danışmanlığı alanındaki çalışmalarına da ışık tutmaktadır.