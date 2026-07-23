Ankara'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı
Ankara'da otellerde masaj ve spa salonu adı altında fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu, kentte fuhuş yapan ve aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı.
ŞİFRELİ KONUŞARAK RANDEVU ALMIŞLAR
Bu kapsamda çalışma yürüten Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, bazı işletmelerde "masaj", "özel terapi" ve "SPA" adı altında fuhuş yapıldığını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin internet üzerinden reklam yapıp, telefonda "şifreli" konuşarak randevu ayarladıklarını da belirledi.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İşletmelere idari para cezası uygulandı ve iş yerleri mühürlendi.