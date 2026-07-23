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TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül, hayatını kaybetti; kaza kamerada

TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül, hayatını kaybetti; kaza kamerada
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İzmir Bornova'da bir tütün firmasının bahçesinde TIR ile forklift çarpıştı. Forklift sürücüsü Gül Keskin ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. TIR sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül Keskin (38), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir tütün firmasının bahçesinde meydana geldi. M.C.A. yönetimindeki 35 BIB 943 plakalı TIR ile Gül Keskin yönetimindeki forklift çarpıştı. TIR'ın altında sürüklenen forkliftin sürücü Keskin yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gül Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gül Keskin'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü M.C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın çarpıştığı, TIR'ın forklifti sürüklediği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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