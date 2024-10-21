Sergen Yalçın tam adı ne, gerçek ismi ne? Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adıdır? 20 Ekim Pazar 500 bin TL soru cevabı ne?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU VE TEKNİK DİREKTÖR SERGEN YALÇIN'IN TAM ADIDIR?

A: Metin Ali Sergen Yalın

B: Ali Rıza Sergen Yalçın

C: Rıza Feyyaz Sergen Yalçın

D: Muhsin Metin Sergen Yalçın

Cevap: B