ERZURUM'DA DEPREM! Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Kasım Erzurum'da nerede deprem oldu?

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ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Erzurum'da meydana gelen deprem, halk arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

ERZURUM'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gerçekleşen depremin merkez üssü yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.