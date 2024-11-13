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ERZURUM'DA DEPREM! Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Kasım Erzurum'da nerede deprem oldu?

ERZURUM'DA DEPREM! Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Kasım Erzurum'da nerede deprem oldu?
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Erzurum'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Erzurum'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Kasım Erzurum'da nerede deprem oldu?

Erzurum'da deprem mi oldu ve Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Erzurum'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Erzurum'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Kasım Erzurum'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Erzurum'da meydana gelen deprem, halk arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

ERZURUM'DA DEPREM! Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Kasım Erzurum'da nerede deprem oldu?

ERZURUM'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gerçekleşen depremin merkez üssü yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

ERZURUM'DA DEPREM! Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Kasım Erzurum'da nerede deprem oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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