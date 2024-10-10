Erşan Kuneri 2. sezon oyuncuları kimler? Erşan Kuneri 2. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak?

Seyirciler tarafından ilgiyle izlenen Erşan Kuneri 2. sezon oyuncuları kimler ve Erşan Kuneri 2. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak sorularına yanıt aranıyor. 2022 yılında ilk sezonu çıkan Erşan Kuneri'nin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Erşan Kuneri 2. sezon oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

ERŞAN KUNERİ 2. SEZONU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Erşan Kuneri 2. sezon 10 Ekim'de Netflix'te yayınlanacak.

ERŞAN KUNERİ 2. SEZON KONUSU NEDİR?

Erşan Kuneri, 84 yaşına basmış ve hayatı ile filmleri hakkında yapılacak bir röportaj için geçmişini paylaşmaya karar vermiştir. Anılarıyla izleyiciyi 1980'lerin ortalarına götüren Kuneri, eski oyuncu arkadaşları ve ekibe katılan yeni yeteneklerle birlikte hayata geçirdiği filmleri anlatır. Ayrıca, günümüzde inzivaya çekildiği evindeki yaşamını da gözler önüne serer. Sekiz bölümlük ikinci sezonda, farklı filmler ve renkli karakterler aracılığıyla izleyicilere eğlenceli bir Türk sineması tarihi sunulacak.

ERŞAN KUNERİ 2. SEZON OYUNCULARI

Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar, Celal Kadri Kınoğlu, Hande Yılmaz, Alişan Uğur, Ozan Çelik ve Cengiz Bozkurt