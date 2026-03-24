Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı

Yapımcı Erol Köse'nin İstanbul Sarıyer'de 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, vasiyeti de ortaya çıktı. Köse geride bıraktığı mektubunda vasiyetini de yazdı. Ünlü yapımcı vasiyetini, "Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin." şeklinde belirttiği öğrenildi.

  • Erol Köse, İstanbul Sarıyer'de 16. kattan düşerek hayatını kaybetti.
  • Erol Köse'nin ölmeden önce yazdığı notta 'ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum' ifadeleri yer aldı.
  • Erol Köse, ölümünden bir hafta önce eserlerinin haklarını kızına devretti.

Yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer'de bulunan bir sitenin 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümü şok etkisi yaratan Erol Köse'nin vasiyeti de ortaya çıktı.

EROL KÖSE 16. KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

İstanbul Sarıyer'de yapımcı Erol Köse, 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı, maddi problemlerinin olduğu ve son günlerde evden çıkmadığı öğrenildi.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yeri inceleme ekipleri, Köse'nin düştüğü yerde çalışmalarını gerçekleştirdi. Ünlü yapımcının cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Köse'nin 16. kattan düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Köse'nin hızla yere çarptığı görüldü.

ÖLMEDEN ÖNCE YAZDIĞI NOT

Köse'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, ölmeden önce yazdığı öne sürülen bir not ortaya çıkmıştı. Erol Köse'nin isim, soy isim ve imzasının yer aldığı notta, "ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum. Tüm sorumluluk benim. Not: Kediye iyi bakın" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

"1 HAFTA ÖNCE ESERLERİNİN HAKKINI KIZINA DEVRETMİŞ"

Şarkıcı Yaşar İpek, "Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Daha önce sohbet ettik 'Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra bir gün' dedi. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten. Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş" şeklinde konuştu.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Erol Köse'nin geride bıraktığı mektubunda son vasiyetini yazdığı da öğrenildi. Köse'nin "Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin." ifadelerini kullandığı belirtildi.

"FİLMİN SONUNDA KİMSE CANLI ÇIKMIYOR"

Erol Köse'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım da dikkat çekti. Köse paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Çok mu derdin var kanka... Aman salla gitsin, gül geç... Nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor hayat denilen bu oyundan... Oyun mu? Evet oyun... Bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon... Biz aslında yoğuz... O zaman elbette salla gitsin dertleri..."

EROL KÖSE'NİN CENAZE PROGRAMI

Erol Köse'nin cenaze programı da belli oldu. Köse'nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİsmail Özcan:

Arkasında pekde iyi konuşan yok herkesin tekerine çomak sokmuş takdiri ilahi

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Görüntü onun değil dün başka görüntü bir yayıldı herkes zıpladı aynısını atıyor.

Haber YorumlarıHülagü:

Rahmetli küçük tv kanallarında çok yargısız infaz yapardı

