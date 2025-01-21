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Erenler Belediyesi'nden personellerini mutlu eden zam

Erenler Belediyesi'nden personellerini mutlu eden zam
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Erenler Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şubesi ile gerçekleşen görüşmeler neticelendi. Başkan Şenol Dinç, "Sendika ile devam eden anlaşma kapsamında yüzde 49.38 olarak gerçekleşecek olan zam oranını yüzde 55 olarak iyileştiriyoruz. Bu kapsamda Er-Yap İnşaat, Yatırım ve Pazarlama AŞ'de çalışan mesai arkadaşlarımızın en düşük maaşı 40 bin TL'nin üzerinde olacak" dedi.

Erenler Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası, Erenler Belediyesine bağlı Er-Yap İnşaat, Yatırım ve Pazarlama AŞ'de çalışan personelin maaşlarına yönelik iyileştirme yapılması konusunda karşılıkla olarak anlaşmaya vardı. Erenler Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında varılan anlaşma doğrultusunda, sosyal ödemeleri ile çalışma koşullarını belirleyen toplu iş sözleşmesi (TİS), Belediye Başkanı Şenol Dinç ve Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir tarafından imzalandı.

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İmza programında konuşan Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir, "Gerçekleşen görüşmeler tam anlamıyla müzakere kültürü yaşanarak gerçekleşti. Belediye Başkanımız Sayın Şenol Dinç başta olmak üzere görüşmeye katılan belediye yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Normal şartlarda devam eden anlaşmamız gereği zam oranı enflasyon artı yüzde 5 oranında olmak üzere toplam yüzde 49.38'di. Fakat Belediye Başkanımız Şenol Dinç bu oranı daha da yukarıya çıkararak yüzde 55'e getirdi. Teşekkür ediyoruz, hayırlı olsun" dedi.

Erenler Belediyesi'nden personellerini mutlu eden zam

"HAYIRLI OLSUN"

Devamında konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Öncelikle gerçekleşen anlaşmanın tüm mesai arkadaşlarım için hayırlı olmasını diliyorum. Süreçte Mesut Gökdemir Başkanımızın ve sendika yöneticisi arkadaşlarımızın mesai arkadaşlarımın haklarını koruduklarına şahit oldum, kendilerine teşekkür ediyorum. Günümüz şartları doğrultusunda güzel bir anlaşma oldu" dedi.

Erenler Belediyesi'nden personellerini mutlu eden zam

EN DÜŞÜK MAAŞ 40 BİN TL

Başkan Şenol Dinç ise, "Bu kapsamda sendika ile devam eden anlaşma gereği yüzde 49.38 olarak gerçekleşecek olan zam oranını yüzde 55 olarak iyileştiriyoruz. Bu doğrultuda Er-Yap İnşaat, Yatırım ve Pazarlama AŞ'de çalışan mesai arkadaşlarımızın en düşük maaşı 26 bin TL'den 40 bin TL'nin üzerine çıkacak" dedi.

Erenler Belediyesi'nden personellerini mutlu eden zam

"DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Şenol Dinç, "Sendika temsilcilerimiz gibi bizimde amacımız mesai arkadaşlarımızın en iyi koşullarda çalışmalarıydı. Bunu başardığımıza inanıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep birlikte daha da güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürecek, milletimize hız kesmeden hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yerel Haberler
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