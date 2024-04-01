Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.) seçimi kazandı mı? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu mu, oy oranı kaç?
Ankara Etimesgut Belediye Başkanı kim oldu ve Erdal Beşikçioğlu seçimi kazandı mı merak ediliyor. Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.) seçimi kazandı mı? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu mu, oy oranı kaç? sorularına yanıt aranıyor. CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, seçimde rakibine fark attı. Peki, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu mu, oy oranı kaç?
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU SEÇİMİ KAZANDI MI?
Uzun yıllardır rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz aylarda siyasete atılarak CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, seçimde rakibine fark attı.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU OY ORANI KAÇ?
Beşikçioğlu, %56,58 oy oranıyla Etimesgut'ta birinci sırada yer aldı. Beşikçioğlu'nu MHP'nin adayı Enver Demirel ise %32,62'lik oranla ikinci sırada takip etti. Sandık açılmasıyla X hesabından paylaşım yapan Beşikçioğlu,"Teşekkürler Ankara" ifadelerini kullandı.
MAL VARLIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz günlerde malvarlığını açıklamıştı. "Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" diye açıklama yapan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde:
- Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken
- İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis
- İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev
- İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken
- İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken
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ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?
Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında Ordu, Ünyeli bir memur baba ve Ankaralı Arnavut bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Babası Vakıflar Bankası'nda müdürdü. Babasının tayinleri sebebiyle İlkokula Ankara'da başladı, sonra Kayseri ve İzmir'de devam etti.
Liseyi İzmir Özel Türk Koleji'nde okudu ve İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nde devam etti. Liseyi Ankara'da bitirdi. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.
1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine workshop çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. 95-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görevine devam etti. Erdal Beşikçioğlu, konservatuvardan sınıf arkadaşı oyuncu Elvin Beşikçioğlu ile 1991'den beri evlidir. "Derin" adında bir kız çocuğu vardır.
Rol aldığı tiyatro oyunları:
- 2009 – Bir Delinin Hatıra Defteri : Nikolay Vasilyeviç Gogol – Ankara Devlet Tiyatrosu
- 2005 – Salome : Oscar Wilde – Ankara Devlet Tiyatrosu
- 2005 – Aşk ve Anlayış : Joe Penhall – Tiyatro Dot
- 2003 – Yer Demir Gök Bakır : Yaşar Kemal – Ankara Devlet Tiyatrosu
- 2003 – Şeyh Bedrettin : Orhan Asena – Ankara Devlet Tiyatrosu
- 2002 – Bir Ölü Evi : Nazım Hikmet – Ankara Devlet Tiyatrosu
- 2001 – Romulus (Büyük Romulus) : Friedrich Dürrenmatt – Ankara Devlet Tiyatrosu
- 2000 – Korkut Ata : Turan Oflazoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu
- 1996 – Canlı Maymun Lokantası Güngör Dilmen – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
- 1995 – Pazartesi Perşembe : Müsahipzade Celal – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
- 1995 – Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
- 1994 – Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
- 1994 – Onikinci Gece : William Shakespeare – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
- 1993 – Macbeth : William Shakespeare – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
- 1991 – Düşler Yolu : Tennessee Williams – Ankara Devlet Tiyatrosu
Oynadığı Dizi ve Filmler:
- 2017 – Adı Efsane - Tarık Aksoy
- 2016 – 46 Yok Olan - Murat Günay
- 2014 – Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku - Arif
- 2014 – Reaksiyon - Yavuz Aslan
- 2011 Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - Başkomiser Behzat Ç.
- 2011 – Madende – Serdar Akar
- 2010 – Behzat Ç.- Behzat
- 2010 – Kurtlar Vadisi Filistin
- 2010 – Bal
- 2010 – Kardelen
- 2009 – Ayrılık
- 2009 – Es-Es – Işık Hoca
- 2008 – Vali
- 2008 – Hayat Var
- 2006 – Barda – Nasır
- 2006 – Eve Giden Yol Mahmut
- 2006 – Köprü – Faruk Yazıcı
- 2005 – Seni Çok Özledim – Sado
- 2005 – Ödünç Hayat – Mustafa
- 2005 – Körfez Ateşi
- 2004 – Kasırga İnsanları – Yunus
- 2004 – Mars Kapıdan Baktırır – Süha
- 2003 – Tatlı Hayat
Ödülleri:
- 2011 – 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)
- 2009 – Baykal Saran Tiyatro Ödülü (Bir Delinin Hatıra Defteri)
- 2012 – Antalya Televizyon Ödülleri Drama – En İyi Erkek Oyuncu (Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi)