YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.) seçimi kazandı mı? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu mu, oy oranı kaç?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı kim oldu ve Erdal Beşikçioğlu seçimi kazandı mı merak ediliyor. Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.) seçimi kazandı mı? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu mu, oy oranı kaç? sorularına yanıt aranıyor. CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, seçimde rakibine fark attı. Peki, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu mu, oy oranı kaç?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU SEÇİMİ KAZANDI MI?

Uzun yıllardır rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz aylarda siyasete atılarak CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, seçimde rakibine fark attı.

Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.) seçimi kazandı mı? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu mu, oy oranı kaç?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU OY ORANI KAÇ?

Beşikçioğlu, %56,58 oy oranıyla Etimesgut'ta birinci sırada yer aldı. Beşikçioğlu'nu MHP'nin adayı Enver Demirel ise %32,62'lik oranla ikinci sırada takip etti. Sandık açılmasıyla X hesabından paylaşım yapan Beşikçioğlu,"Teşekkürler Ankara" ifadelerini kullandı.

Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.) seçimi kazandı mı? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu mu, oy oranı kaç?

MAL VARLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz günlerde malvarlığını açıklamıştı. "Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" diye açıklama yapan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde:

  • Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken
  • İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis
  • İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev
  • İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken
  • İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken
  • 2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil
  • 2016 Model A4 Audi Marka Otomobil

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında Ordu, Ünyeli bir memur baba ve Ankaralı Arnavut bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Babası Vakıflar Bankası'nda müdürdü. Babasının tayinleri sebebiyle İlkokula Ankara'da başladı, sonra Kayseri ve İzmir'de devam etti.

Liseyi İzmir Özel Türk Koleji'nde okudu ve İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nde devam etti. Liseyi Ankara'da bitirdi. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine workshop çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. 95-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görevine devam etti. Erdal Beşikçioğlu, konservatuvardan sınıf arkadaşı oyuncu Elvin Beşikçioğlu ile 1991'den beri evlidir. "Derin" adında bir kız çocuğu vardır.

Rol aldığı tiyatro oyunları:

  • 2009 – Bir Delinin Hatıra Defteri : Nikolay Vasilyeviç Gogol – Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 2005 – Salome : Oscar Wilde – Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 2005 – Aşk ve Anlayış : Joe Penhall – Tiyatro Dot
  • 2003 – Yer Demir Gök Bakır : Yaşar Kemal – Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 2003 – Şeyh Bedrettin : Orhan Asena – Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 2002 – Bir Ölü Evi : Nazım Hikmet – Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 2001 – Romulus (Büyük Romulus) : Friedrich Dürrenmatt – Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 2000 – Korkut Ata : Turan Oflazoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1996 – Canlı Maymun Lokantası Güngör Dilmen – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
  • 1995 – Pazartesi Perşembe : Müsahipzade Celal – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
  • 1995 – Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
  • 1994 – Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
  • 1994 – Onikinci Gece : William Shakespeare – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
  • 1993 – Macbeth : William Shakespeare – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
  • 1991 – Düşler Yolu : Tennessee Williams – Ankara Devlet Tiyatrosu

Oynadığı Dizi ve Filmler:

  • 2017 – Adı Efsane - Tarık Aksoy
  • 2016 – 46 Yok Olan - Murat Günay
  • 2014 – Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku - Arif
  • 2014 – Reaksiyon - Yavuz Aslan
  • 2011 Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - Başkomiser Behzat Ç.
  • 2011 – Madende – Serdar Akar
  • 2010 – Behzat Ç.- Behzat
  • 2010 – Kurtlar Vadisi Filistin
  • 2010 – Bal
  • 2010 – Kardelen
  • 2009 – Ayrılık
  • 2009 – Es-Es – Işık Hoca
  • 2008 – Vali
  • 2008 – Hayat Var
  • 2006 – Barda – Nasır
  • 2006 – Eve Giden Yol Mahmut
  • 2006 – Köprü – Faruk Yazıcı
  • 2005 – Seni Çok Özledim – Sado
  • 2005 – Ödünç Hayat – Mustafa
  • 2005 – Körfez Ateşi
  • 2004 – Kasırga İnsanları – Yunus
  • 2004 – Mars Kapıdan Baktırır – Süha
  • 2003 – Tatlı Hayat

Ödülleri:

  • 2011 – 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)
  • 2009 – Baykal Saran Tiyatro Ödülü (Bir Delinin Hatıra Defteri)
  • 2012 – Antalya Televizyon Ödülleri Drama – En İyi Erkek Oyuncu (Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi)

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Ankara Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart 2024 Seçimi Balıkesir Belediye Başkanı CHP Ahmet Akın oldu! Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında? 31 Mart 2024 Seçimi Ankara Belediye Başkanı CHP Mansur Yavaş oldu! Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında? 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine katılım oranı kaç? AK Parti ve CHP kaç büyükşehiri aldı? Ekrem İmamoğlu'nun büyük oğlu kim? Mehmet Selim İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Bahar 8. Bölüm fragmanı! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izle! Meral Akşener istifa mı ediyor? Akşener görevi bırakacak mı? 31 Mart 2024 Seçimi Etimesgut Belediye Başkanı CHP Erdal Beşikçioğlu oldu! Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı CANLI İZLE! 1 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.) seçimi kazandı mı? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu mu, oy oranı kaç? Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'e kaç oy fark attı? Sinem Dedetaş Üsküdar'ı kaç oyla kazandı? Resmi Gazete bugün (1 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! AK Parti'den CHP'ye kaç il geçti? Hangi iller AK Parti'den CHP'ye geçti? Neler Oluyor Hayatta Canlı İzle I Neler Oluyor Hayatta hangi kanalda, saat kaçta? Murat Kurum seçim sonrası ne dedi, ne söyledi? İstanbul Seçim sonuçları ne oldu? 2024 ŞEREFLİKOÇHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Şereflikoçhisar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title