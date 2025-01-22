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En son deprem nerede oldu? 22 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

En son deprem nerede oldu? 22 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD, 22 Ocak tarihinde yaşanan en son depremlerin detaylarını açıkladı. Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin yer ve büyüklük bilgileri, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, en son deprem nerede oldu?

22 Ocak tarihinde yaşanan depremler merak edilirken, "Az önce deprem mi oldu?" ve "En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?" soruları gündemde. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle depremler sıklıkla meydana geliyor. En son gerçekleşen depremin şiddeti ve detaylarını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi deprem listelerine ulaşabilirsiniz.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD, saat 23.38'de Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de de hissedilen depremin derinliği 8.6 kilometre olarak belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

En son deprem nerede oldu? 22 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaşanan depremle ilgili olarak, "Ayvacık İlçesi açıklarında Ege Denizinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır. Çok geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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