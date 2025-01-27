Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu

Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Emre Kınay, kariyer değişikliğine gitti.

LONDRA'DA EMLAKÇI OLDU

2023 yılında sahibi olduğu Duru Tiyatro'nun İngiltere'nin başkenti Londra'daki şubesini açan ve burada oyunculuk eğitimleri de vermeye başlayan Kınay, emlak sektörünü yeni bir iş alanı olarak tercih etti.

TÜRK YATIRIMCILARI EMLAK FIRSATLARIYLA BULUŞTURUYOR

Bir emlak firmasında 'iş geliştirme müdürü' olarak çalışmaya başlayan Kınay'ın, yeni sektöründeki görev tanımının ise Türk yatırımcıları Londra'daki emlak fırsatlarıyla buluşturmak olduğu belirtildi.

EMRE KINAY KİMDİR?

5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emre Kınay, rol aldığı tiyatro, sinema ve diziler ile tanındı. Tiyatro sanatına 2005 yılında kurduğu Duru Tiyatro ile önemli katkılarda bulundu. Televizyon dünyasında ise "Yılan Hikayesi", "İki Aile", "Güneşi Beklerken" ve "Vurgun" gibi dizilerde aldığı rollerle tanındı.