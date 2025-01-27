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Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu

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Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden oyuncu Emre Kınay, kariyerinde büyük bir değişikliğe giderek Londra'da emlak sektörüne adım attı. Kınay, bir emlak firmasında 'iş geliştirme müdürü' olarak çalışmaya başladı.

Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Emre Kınay, kariyer değişikliğine gitti.

Emre Kınay oyunculuktan emlakçılığa geçiş yaptı

LONDRA'DA EMLAKÇI OLDU

2023 yılında sahibi olduğu Duru Tiyatro'nun İngiltere'nin başkenti Londra'daki şubesini açan ve burada oyunculuk eğitimleri de vermeye başlayan Kınay, emlak sektörünü yeni bir iş alanı olarak tercih etti.

Emre Kınay oyunculuktan emlakçılığa geçiş yaptı

TÜRK YATIRIMCILARI EMLAK FIRSATLARIYLA BULUŞTURUYOR

Bir emlak firmasında 'iş geliştirme müdürü' olarak çalışmaya başlayan Kınay'ın, yeni sektöründeki görev tanımının ise Türk yatırımcıları Londra'daki emlak fırsatlarıyla buluşturmak olduğu belirtildi.

Emre Kınay oyunculuktan emlakçılığa geçiş yaptı

EMRE KINAY KİMDİR?

5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emre Kınay, rol aldığı tiyatro, sinema ve diziler ile tanındı. Tiyatro sanatına 2005 yılında kurduğu Duru Tiyatro ile önemli katkılarda bulundu. Televizyon dünyasında ise "Yılan Hikayesi", "İki Aile", "Güneşi Beklerken" ve "Vurgun" gibi dizilerde aldığı rollerle tanındı.

Emre Kınay oyunculuktan emlakçılığa geçiş yaptı

Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
Haberler.com / Umut Halavart - Emlak
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